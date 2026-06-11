Lärare till Polisförberedande utbildning
Stiftelsen Väddö Och Södertörn Folkhögskolor / Gymnasielärarjobb / Norrtälje Visa alla gymnasielärarjobb i Norrtälje
2026-06-11
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Om Väddö folkhögskola
Väddö folkhögskola är Stockholms läns äldsta folkhögskola och har sedan starten 1879 varit en mötesplats för utbildning och personlig utveckling, samarbeten och gemenskap.
Skolan är belägen på en ö med fast broförbindelse över Väddö kanal, intill tätorten Älmsta i Roslagen. Väddö ligger tre mil norr om Norrtälje och tio mil från Stockholm. Bussförbindelse finns från Tekniska Högskolan via Norrtälje och skolan har en egen busshållplats.
Sedan starten av vår polisförberedande utbildning har ca 40% blivit antagen till polisprogrammet. Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Är du en erfaren polis med ett genuint intresse för utbildning och människors utveckling? Vill du vara med och forma framtidens poliser genom att dela med dig av din kunskap och erfarenhet? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker nu en engagerad och kompetent lärare till vår polisförberedande utbildning. Tjänsten innebär ett nära arbete med deltagare som förbereder sig för vidare studier och en framtida karriär inom Polismyndigheten.
Som lärare hos oss får du en viktig roll i att inspirera, vägleda och utbilda våra deltagare. Genom att kombinera dina praktiska erfarenheter från polisyrket med ett pedagogiskt förhållningssätt bidrar du till att ge dem de kunskaper, färdigheter och värderingar som krävs för att lyckas i sin framtida yrkesroll.
Tjänsten är en deltid och omfattar 60-80%. Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår bland annat att:
Planera, genomföra och utveckla undervisning och föreläsningar.
Arbeta socialpedagogiskt och stödja deltagarnas personliga utveckling.
Utvärdera och följa upp deltagarnas kunskapsutveckling och prestationer.
Delta i framtagande och utveckling av utbildningsmaterial.
Medverka vid personalmöten, utbildningsdagar och andra gemensamma aktiviteter.
Samarbeta med kollegor och externa aktörer för att säkerställa en utbildning av hög kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete inom Polismyndigheten.
Pedagogisk utbildning eller dokumenterad erfarenhet av utbildning och handledning.
God kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Förmåga att inspirera, motivera och skapa engagemang hos deltagare.
Ett strukturerat arbetssätt samt en hög ansvarskänsla.
Om dig
Du brinner för att dela med dig av dina erfarenheter och ser utbildning som ett viktigt verktyg för att utveckla framtidens poliser. Som person är du pedagogisk, lyhörd och relationsskapande. Du trivs i en dynamisk miljö där samarbete, utveckling och kvalitet står i fokus och där du får möjlighet att göra verklig skillnad för människor.
Vi erbjuder
Hos oss får du:
En meningsfull tjänst där du bidrar till att forma framtidens poliser.
Ett engagerat och kompetent lärarteam med stark gemenskap.
En stimulerande arbetsmiljö med stor möjlighet att påverka och utveckla utbildningen.
Goda möjligheter till både personlig och professionell utvecklingSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du berättar varför just du skulle passa för den här tjänsten.
Skicka till sandy.monteiro@vaddo.fhsk.se
senast 15 juli 2026.
Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna en ny engagerad kollega till vårt team!Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Sandy Monteiro, rektor på 070-928 74 12 eller via e-post sandy.monteiro@vaddo.fhsk.se
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: sandy.monteiro@vaddo.fhsk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare POL26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Väddö Och Södertörn Folkhögskolor
Väddö Folkhögskola (visa karta
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764 31 VÄDDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rektor
Sandy Monteiro sandy.monteiro@vaddo.fhsk.se 0709287412 Jobbnummer
9960489