Truckförare | Lernia | Varberg
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Varberg Visa alla lagerjobb i Varberg
2026-06-11
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eller i hela Sverige
Som Truckförare med utökat ansvar via Lernia i Varberg får du en viktig roll i produktionen där du hanterar internlogistik, säkerställer flöden och bidrar till teamets effektivitet. Rollen passar dig som har truckkort, praktisk erfarenhet från lager eller produktion och som vill ta ett steg mot mer ansvar i arbetslaget.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
I rollen ansvarar du för säker och effektiv körning av truck för interntransport, lastning och lossning samt materialhantering enligt instruktioner och säkerhetsrutiner. Du kommer även ha utökat ansvar för att upprätthålla ordning i lagerområden, rapportera avvikelser samt stötta vid planering av flöden och inventeringar. Arbetet är operativt och sker i nära samarbete med produktionsteamet.Dina arbetsuppgifter
Transportera material och produkter internt med truck
Lastning och lossning av lastbilar och pallhantering
Ansvara för ordning, spårbarhet och märkning i lagerområden
Deltaga i och stödja lagerinventeringar och uppföljning
Rapportera skador, brister eller avvikelser till arbetsledningen
Följa företagets säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljö
Stödja vid enklare administrativa uppgifter kopplade till flöde och dokumentation
Om dig
Du är ansvarsfull, strukturerad och trivs med ett praktiskt arbete där kvalitet och säkerhet prioriteras. Du samarbetar väl i team, kan ta egna initiativ för att förbättra arbetsflöden och är flexibel inför varierande arbetsuppgifter. Du är noggrann vid hantering och märkning av gods och förstår vikten av att rapportera avvikelser.
Formell kompetens
Giltigt truckkort A och B
Erfarenhet av arbete som truckförare och trygg i sin truckkörning.
God läsförmåga av instruktioner och enkel dokumentation
Grundläggande IT- eller terminalvana för registrering och plocklistor
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av lagerstyrningssystem (WMS)
Kännedom om säkerhets- och kvalitetsrutiner i industrimiljö
Ytterligare maskin- eller certifikat (t.ex. travers, truck CE)
Som konsult hos oss
Som konsult via Lernia erbjuds du marknadsmässig lön, försäkringar och stöd av konsultchef under uppdraget. Vi arbetar enligt kollektivavtal och erbjuder en trygg anställning med möjlighet till förlängning eller övergång till kundens egenanställning vid rätt förutsättningar.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med närvaro över hela landet. Vi erbjuder spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och stödjer din utveckling och karriär.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor kontakta oss på isabell.nilsson@lernia.se
.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7896645". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Birger Svenssons väg 34b (visa karta
)
432 40 VARBERG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9960475