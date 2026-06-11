Designer Ellos Mode
Ellos AB / Formgivarjobb / Borås Visa alla formgivarjobb i Borås
2026-06-11
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Ellos Group är en av Nordens ledande e-handelsgrupper med välkända varumärken som Ellos, Jotex, Homeroom och betalvarumärket Elpy. Vi har alltid kunden i fokus och arbetar i nära samspel med miljontals kunder för att erbjuda attraktiva och hållbara lösningar inom mode och heminredning. Genom innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar framåt, både stort och smått. Vårt huvudkontor ligger i Borås och vi är verksamma i hela Norden och på utvalda europeiska marknader. Idag är vi cirka 500 engagerade medarbetare och omsätter omkring 3,5 miljarder SEK.
Om rollen
Nu söker vi en designer till ellos mode med flera års erfarenhet för att stärka vårt team på produktavdelningen. Designteamet på ellos dam ansvarar för att ta fram alla våra interna modeprodukter, från underkläder till ytterplagg. Som designer på ellos ingår du i designteamet tillsammans med övriga designers för att säkerställa kollektionens helhet och uttryck och driva det kreativa arbetet framåt. Du arbetar i team tillsammans med product manager, garment technician och produktassistent och säkerställer att ni tar fram rätt erbjudande till vår kund. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av:
Ansvarsområden
• Plaggskisser och detaljskisser
• Kollektionsplanering och analys
• Trendresearch och trendpresentationer
• Dagligt arbete i vårt PLM system
• Materialresearch
• Färgkartor
• Print
• Avprovningar
Tjänsten innehåller resor.
Som person tror vi att du är
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete som modedesigner i ett kommersiellt bolag och relevant utbildning inom modedesign. Tempot är ofta högt och du har ett stort eget ansvar för ditt arbete. I ditt uppdrag ingår hela processen från trend och idé till färdig produkt och du förväntas driva dina produktgrupper framåt med fokus både på trend och försäljning. Du har ett öppet och lösningsorienterat sätt och förmåga att tänka nytt och kreativt med fokus på vår kund. Du har ett stort intresse för kommersiellt mode och trender, är prestigelös och snabb till beslut.
Systemkunskap: Adobe Creative Suites, Officepaketet. Meriterande med erfarenhet av print, 3D skisser samt Centric PLM.
Språk: Flytande svenska i tal och skrift. Engelska.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef karin.verdoes@ellos.se
Rekryteringsprocessen
Vill du forma framtidens digitala arbetsplats med oss? Skicka in din ansökan snarast via länken, dock senast den 22 juni. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Vår rekryteringsprocess är strikt kompetensbaserad därför ber vi dig att inte bifoga foton eller inkludera din ålder i din ansökan.
Vi ser fram emot att lära känna dig.
Ellos Group som arbetsgivare
Hos oss är du en del av ett innovativt team som bygger framtidens e-handel och arbetsplats. Vår kultur präglas av värderingarna Ödmjuka vinnare, Entreprenörskap och Glädje – en miljö där varje medarbetare får växa, utmana sig själv och bidra till utveckling. Du ges möjlighet att utmana invanda processer och arbeta med både stabilitet och nytänkande som grund.
Stort fokus på friskvård inom vår interna friskvårdsatsning Ellos Group Movement samt tillgång till gym och subventionerad massage på vårt huvudkontor i Borås.
Personalrabatter och andra attraktiva förmåner.
En kreativ arbetsmiljö där vi utmanar och inspirerar varandra.
Lika rättigheter och möjligheter
Inom Ellos Group eftersträvar vi att erbjuda en inkluderande arbetsplats är alla känner sig respekterade och välkomna. Alla arbetssökande och anställda behandlas behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller andra faktorer.
Sista dag att ansöka är 22 juni
Önskat startdatum: 15 Augusti
Kontrakt/Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Placering: Borås med viss möjlighet till hybridarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7808257-2049566". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ellos AB
(org.nr 556044-0264), https://career.ellosgroup.com
Ödegärdsgatan 6 (visa karta
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504 64 BORÅS Arbetsplats
Ellos Group Jobbnummer
9960471