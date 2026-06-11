Skolchef till medarbetarägda Magelungen - där skola och behandling möts
Magelungen Utveckling AB / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2026-06-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Magelungen Utveckling AB i Stockholm
, Solna
, Södertälje
, Trosa
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla verksamheter där skola och behandling integreras för barn med omfattande behov av särskilt stöd? Vi söker en skolchef som leder med närvaro och som driver Magelungens skolverksamhet genom en tid då resursskolornas förutsättningar formas om.
Om Magelungen
Magelungen Utveckling AB är ett idéburet, medarbetarägt aktiebolag som bedriver resursskolor på grundskole- och gymnasienivå samt kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Medarbetarägandet är ingen fotnot: vinsten återinvesteras i verksamheten, besluten fattas nära professionen och som medarbetare har du möjlighet att bli delägare.
Vi tror på alla barns rätt till utbildning och likvärdig skolgång, oavsett individuella förutsättningar. I våra behandlingsskolor integreras behandlingsinsatser i skolmiljön, och varje verksamhet leds gemensamt av rektor och behandlingschef. Samma delade ledarskap präglar den övergripande ledningen. Som skolchef arbetar du sida vid sida med ledningen för Magelungens behandlingsverksamheter.
Om uppdraget
Du leder Magelungens resursskolor på grundskolenivå, elva enheter på nio orter: Stockholm, Gävle, Uppsala, Örebro, Södertälje, Västerås, Göteborg, Jönköping och Helsingborg. Rektorerna är direktrapporterande till dig. Du arbetar nära vice VD och bolagets övriga ledning och har övergripande budget- och resultatansvar för skolverksamheten.
Uppdraget vilar på tre ben:
Ledarskap: Du stärker rektorernas ledarskap genom kvalificerat stöd, hållbara strukturer och psykologisk trygghet. Du leder utifrån ett salutogent synsätt, med eleven i fokus och stark närvaro i verksamheterna.
Kvalitet och resultat: Med analys och nyfikenhet som verktyg driver och följer du upp elevernas måluppfyllelse, resursanvändning och utvecklingsarbete. Du har skolchefens funktion enligt 2 kap. 8 a § skollagen och säkerställer att utbildningen bedrivs i enlighet med gällande regelverk.
Huvudmannafrågor: En väsentlig del av vardagen är resursskolornas förutsättningar: finansiering genom grund- och tilläggsbelopp, bidragsprocesser samt relationer med kommuner och tillsynsmyndigheter. Regelverk och finansieringsmodeller för resursskolor är i förändring, och du företräder Magelungen i den utvecklingen. Det kräver juridisk och ekonomisk förståelse, strategisk uthållighet och förmåga att bygga förtroende externt.
Vad vi erbjuder
Ett uppdrag där skola och behandling möts
Ett konkret samhällsuppdrag där elever som ofta bär på en rad skolmisslyckanden får möjlighet till en fungerande skolgång
En professionell miljö med pedagoger, psykologer och behandlare som arbetar mot samma mål
En ledningsroll i ett medarbetarägt bolag med kort väg från analys till beslut och möjlighet att bli delägare
En central roll i Magelungens fortsatta utvecklingPubliceringsdatum2026-06-11Kvalifikationer
Du har:
Pedagogisk högskoleexamen eller motsvarande utbildning
Skolchefsutbildning
Flerårig chefserfarenhet från en större eller jämförbar organisation, med ansvar för både verksamhetsstyrning och ledning av andra chefer
Dokumenterade resultat inom skolutveckling, ledarskap och elevers måluppfyllelse
Djup kunskap om skollagstiftning, förordningar och andra relevanta regelverk
Lång erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och förståelse för hur det skapar långsiktig hållbarhet i skolorganisationer
Det är meriterande med erfarenhet från resursskola eller motsvarande verksamhet, från sammanhang där skola och behandling integreras, samt av samverkan med socialtjänst och kommunala utbildningsförvaltningar. Erfarenhet av finansierings- och bidragsfrågor inom fristående skolverksamhet väger tungt.
Som person är du trygg, relationsskapande och tydlig. Du bygger tillit, skapar delaktighet och leder genom andra – och du har mod att fatta beslut och hålla riktning i komplexa sammanhang.
Anställning och placering
Tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Placering i Stockholm. Resor förekommer vid besök på skolorna.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och belastning) kommer att efterfrågas.
För frågor om tjänsten, kontakta VD Johanna Agri eller nuvarande skolchef Alve Högman
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser och tjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Isabella Västberg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Magelungen Utveckling AB
(org.nr 556489-1447), https://magelungen.com/
Lumaparksvägen 7 (visa karta
)
120 31 STOCKHOLM Kontakt
Skolchef
Alve Högman alve.hogman@magelungen.com +46702782020 Jobbnummer
9960469