MIG/MAG Svetsare | Lernia | Varberg
Lernia Bemanning AB / Svetsarjobb / Varberg Visa alla svetsarjobb i Varberg
2026-06-11
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eller i hela Sverige
Vi söker en skicklig MIG/MAG-svetsare till ett uppdrag i Varberg via Lernia. I rollen arbetar du i en produktionsmiljö där precision, kvalitet och effektivt samarbete med kollegor är avgörande. Uppdraget är lämpligt för dig som har erfarenhet av MIG/MAG‐svetsning och vill bidra i en engagerad produktionsgrupp.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Du kommer att arbeta med svetsning av komponenter och detaljer i stål och andra metaller enligt ritning och arbetsspecifikation. Arbetsuppgifterna innefattar förberedelse av gods, uppsättning av utrustning, genomförande av svetsmoment samt kontroll och efterbearbetning av svetsar. Arbetet kräver noggrannhet och förmåga att följa säkerhetsrutiner och kvalitetskrav.
Arbetstiderna är dagtid. Placering: Varberg. Tillträde enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
MIG/MAG-svetsning enligt ritning och arbetsorder
Gör förberedelser såsom slipning, rengöring och fixturmontering
Kontroll och dokumentation av svetsar för att säkerställa kvalitet
Efterarbete och ytbehandling vid behov
Samarbete med produktionsteamet för att nå leveransmål
Följa företagets säkerhets- och miljörutiner
Om dig
Du är en praktiskt lagd person som arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet. Du trivs med att samarbeta i team och tar ansvar för att leverera enligt tidplan. Flexibilitet och vilja att lära nya metoder och tekniker är viktigt.
Formell kompetens
Dokumenterad erfarenhet av MIG/MAG‐svetsning
God läsförmåga av ritningar och svetsprocedurer
Kunskap om svetsmaterial, tillsatsmaterial och inställningar
God förståelse för säkerhetsrutiner i svetsarbete
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Svetscertifikat eller formell utbildning inom svets
Erfarenhet av svetsning av rostfritt eller aluminium
Erfarenhet av TIG svetsning
Kunskap om kvalitetskontroll och svetsinspektion
Truckkort eller andra relevanta maskincertifikat
Som konsult hos oss
Som konsult via Lernia får du marknadsmässig lön, försäkringar och tillgång till företagets stöd och konsultchef under uppdraget. Vi arbetar enligt kollektivavtal och erbjuder en trygg anställning med möjlighet till förlängning eller övergång till kundens egen anställning vid rätt förutsättningar.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med närvaro över hela landet. Vi erbjuder spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och stödjer din utveckling och karriär.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor kontakta oss på isabell.nilsson@lernia.se
.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7896625-2049561". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Birger Svenssons väg 34b (visa karta
)
432 40 VARBERG Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9960466