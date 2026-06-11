MIG/MAG Svetsare | Lernia | Varberg

Lernia Bemanning AB / Svetsarjobb / Varberg
2026-06-11


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Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, Halmstad, Mölndal eller i hela Sverige

Vi söker en skicklig MIG/MAG-svetsare till ett uppdrag i Varberg via Lernia. I rollen arbetar du i en produktionsmiljö där precision, kvalitet och effektivt samarbete med kollegor är avgörande. Uppdraget är lämpligt för dig som har erfarenhet av MIG/MAG‐svetsning och vill bidra i en engagerad produktionsgrupp.

Publiceringsdatum
2026-06-11

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med svetsning av komponenter och detaljer i stål och andra metaller enligt ritning och arbetsspecifikation. Arbetsuppgifterna innefattar förberedelse av gods, uppsättning av utrustning, genomförande av svetsmoment samt kontroll och efterbearbetning av svetsar. Arbetet kräver noggrannhet och förmåga att följa säkerhetsrutiner och kvalitetskrav.
Arbetstiderna är dagtid. Placering: Varberg. Tillträde enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter
MIG/MAG-svetsning enligt ritning och arbetsorder

Gör förberedelser såsom slipning, rengöring och fixturmontering

Kontroll och dokumentation av svetsar för att säkerställa kvalitet

Efterarbete och ytbehandling vid behov

Samarbete med produktionsteamet för att nå leveransmål

Följa företagets säkerhets- och miljörutiner

Om dig
Du är en praktiskt lagd person som arbetar strukturerat och kvalitetsmedvetet. Du trivs med att samarbeta i team och tar ansvar för att leverera enligt tidplan. Flexibilitet och vilja att lära nya metoder och tekniker är viktigt.
Formell kompetens
Dokumenterad erfarenhet av MIG/MAG‐svetsning

God läsförmåga av ritningar och svetsprocedurer

Kunskap om svetsmaterial, tillsatsmaterial och inställningar

God förståelse för säkerhetsrutiner i svetsarbete

Svenska i tal och skrift

Meriterande
Svetscertifikat eller formell utbildning inom svets

Erfarenhet av svetsning av rostfritt eller aluminium

Erfarenhet av TIG svetsning

Kunskap om kvalitetskontroll och svetsinspektion

Truckkort eller andra relevanta maskincertifikat

Som konsult hos oss
Som konsult via Lernia får du marknadsmässig lön, försäkringar och tillgång till företagets stöd och konsultchef under uppdraget. Vi arbetar enligt kollektivavtal och erbjuder en trygg anställning med möjlighet till förlängning eller övergång till kundens egen anställning vid rätt förutsättningar.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med närvaro över hela landet. Vi erbjuder spännande uppdrag hos attraktiva arbetsgivare och stödjer din utveckling och karriär.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vid frågor kontakta oss på isabell.nilsson@lernia.se.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7896625-2049561".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Birger Svenssons väg 34b (visa karta)
432 40  VARBERG

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9960466

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