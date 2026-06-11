Lärare fritidshem - inriktning idrott och hälsa
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2026-06-11
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Med kunskap, hälsosamma vanor och sunda värderingar ska barn och elever rustas inför mötet med den stora världen, en värld som växer ihop, digitaliseras och som fungerar i harmoni med naturen. Genom evidensbaserad pedagogik, en mångfald av erbjudanden och en välorganiserad verksamhet vill Tellusskolan bidra till nästa generations välbefinnande, kunnande och samarbetsförmåga.
Lärare fritidshem - inriktning idrott och hälsa.
Om arbetsplatsen Robinson Valsjön startade med förskoleklass och åk 1 hösten 2022. Skolan kommer att växa organiskt med nya elever i förskoleklass varje år till en F-6 skola med 160 elever. Till hösten startar vi en ny förskoleklass vilket innebär att vi då har årskurs F-5. Skolan ligger i en nybyggd fastighet belägen i det natursköna området kring Valsjön. I lokalerna finns även vår förskola Tellusbarn Valsjön. Robinsons profil innefattar tre delar: Utepedagogik, Upplevelsebaserat lärande och Robinsons Rötter/ Värdegrundsarbete. Vår grundidé är att lärande blir långsiktigt om det utgår från en upplevelse. Därför arbetar vi med upplevelsebaserat lärande där många upplevelser äger rum i och med hjälp av naturen. Vi vill att barnen på vår skola lär känna naturen och därmed också lär sig att tycka om den, därför använder vi friluftslivet som ett arbetsredskap. För oss är det viktigt att eleverna ska känna att skolan är lustfylld och meningsfull. Vi arbetar därför i ämnesintegrerade projekt där alla ämnen blir presenterade i ett meningsbärande sammanhang. Metoden underlättar för eleverna att behålla och utveckla lusten att lära, lärandet känns mer på riktigt. Titta gärna på filmen om vår skola för att få en känsla för hur vi arbetar! https://www.youtube.com/watch?v=WFjPi1a7ink&t=1s
Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som vill bli en del av vår arbetsgemenskap och bidra till att fortsätta utveckla vår skola och vårt fritidshem.
Som lärare i fritidshem arbetar du i skolan under förmiddagen, där du bland annat leder pass i morgonpuls samt undervisning i idrott och hälsa. Efter skoltid driver och utvecklar du fritidshemmet tillsammans med dina kollegor, med särskilt fokus på rörelse, idrott och hälsa.
Fritidshemmet arbetar strukturerat utifrån det centrala innehållet och de förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla. Genom kollegialt lärande, gemensam planering och analys av resultat utvecklar vi verksamheten tillsammans.
Eftersom utepedagogik är en viktig del av vår profil är det viktigt att du tycker om att arbeta utomhus. Vi ser utemiljön som ett extra klassrum och använder den aktivt, både under skoldagen och i fritidshemmets verksamhet.
Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och som vill vara med och bidra till vår verksamhets fortsatta utveckling. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av arbete i fritidshem. Du har ett tryggt och tydligt ledarskap, tar egna initiativ och skapar engagerande och meningsfulla lärsituationer för eleverna – både under skoltid och på fritids. Erfarenhet av att arbeta med rastverksamhet och utepedagogik är ett plus. Tjänsten planeras att starta i samband med höstterminens början i augusti 2026, men kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Varmt välkommen med din ansökan! Om anställningen 100% Lön Lönetyp: Fast månadslön Typ av tjänst: Semestertjänst Provanställning: 6 månader Vi är anslutna till Almegas friskoleavtal Hemsida: Kontakt: https://robinson.nu/robinson-valsjon-f-6/
Rektor Elin Buchar elin.buchar@tellusskoolan.se
070-445 54 52 Adress: Åkershilems väg 2 184 64 Åkersberga Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tellusskolan AB
(org.nr 556808-6085)
Tegnérgatan 35 (visa karta
)
111 61 STOCKHOLM Arbetsplats
Tellusskolan Kontakt
Rekryterare
Elin Buchar elin.buchar@tellusbarn.se Jobbnummer
9960490