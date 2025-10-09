Store Manager (vik) till New Yorker i Växjö
Med över 1.200 butiker i 47 länder finns NEW YORKER representerat i hela världen och vi fortsätter växa som ett framgångsrikt Young Fashion-företag. Med ett team på över 23.000 arbetar vi i framkant med stor vikt på samarbete och gemenskap. Tack vare vår passion för mode, vår spontanitet och effektivitet har vi lyckats vara en del av modevärlden i över 40 år. Bli en del av vårt team! Som förstärkning till vårt team i Växjö söker vi nu en:
Store Manager vikariat
Huvudsakliga arbetsområden
• Ledning av butiken enligt New Yorkers koncept
• Ansvar för försäljning, omsättning och inventering
• Ansvar för den dagliga driften av butiken
• Uppföljning av företagsekonomiska nyckeltal
• Leda och motivera teamet
• Upplärning och kontinuerlig utveckling av medarbetarna
• Personalplanering och schemaläggning
• Rekrytering av extrapersonal
• Personaladministration och försäljningsadministration
• Alla i butiken förekommande uppgifter
• Samarbete med andra avdelningar i ett teamorienterat New Yorker
• Erfarenhet av personalledning från detaljhandeln
• Erfarenhet av personaladministration, försäljnings-administration och gärna ekonomiskt ansvar
• Gymnasieutbildning samt gärna högre utbildning inom arbetsledning, ekonomi och/eller handel och mode
• Minst 2 års arbete inom detaljhandeln och talang för försäljning
• Affärsmässig med fokus på kostnader och lönsamhet
• Ledarförmåga och coachar dina medarbetare
• Kommunikativ, tydlig och lyhörd
• Strukturerad, självgående och organisationsförmåga
• Engagerad och teamorienterad
• Flexibel, stresstålig och trivas att arbeta i högt tempo
• Hög modemedvetenhet och gärna erfarenhet från modebranschen
• Goda kunskaper i svenska och engelska, meriterande är kunskaper i tyska samt goda kunskaper i Excel
Vi erbjuder
NEW YORKER erbjuder dig en attraktiv arbetsmiljö med spännande utmaningar och gott om utrymme för egna idéer. Förutom intressanta erbjudanden väntar dig ett öppet och dynamiskt team med en platt organisation och en öppen kommunikation. Har vi väckt ditt intresse? Då ser vi fram emot din ansökan online!Anställningstyp/arbetstider
: Heltid. Vikariat mellan 01.12.2025 - 14.02.2027.
Upplysningar lämnas av: Regionchef, email: tekman@newyorker.de
Ansökningar: Vi tar inte emot några ansökningar per post eller e-mail, endast via extern webbplats:https://jobs.newyorker.de
. Ansökningar som inkommer per post, mail eller i butik behandlas inte. Vi behandlar ansökningar löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt men allra senast 26.10.2025.
Du hittar ytterligare information om lediga ställningar på: http://www.newyorker.eu
Det vore kul att ha dig i vårt team - välkommen med ansökan och CV!
New Yorker Sverige KB Ersättning
