Vi söker en lärare i fritidshem till Baggeboskolan
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2026-08-06
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Vill du vara med och skapa en meningsfull och utvecklande fritidshemsverksamhet där elevernas lärande, trygghet och glädje står i fokus? Nu söker vi en engagerad lärare i fritidshem som vill bli en del av vårt team på Baggeboskolan.
Baggeboskolan är en F–6-skola med anpassad grundskola i Tibro kommun. Här möts cirka 500 elever och 70 engagerade medarbetare i en miljö som präglas av mångfald, gemenskap och utveckling. Med ledorden Lärande, Trygghet och Glädje arbetar vi för att varje elev ska få växa, utvecklas och nå sin fulla potential.
Vår skola har en unik utformning som vuxit fram utifrån elevernas önskemål om en trygg, inspirerande och stimulerande lärmiljö. Tillsammans med ett genomtänkt pedagogiskt arbetssätt skapar detta goda förutsättningar för lärande, delaktighet och trivsel för både elever och medarbetare.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar – och skapar mervärden tillsammans!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Uppdraget som lärare i fritidshem innebär att, tillsammans med kollegor på Baggeboskolan, planera, genomföra och utveckla undervisningen i fritidshemmet i nära samverkan med skolans övriga verksamheter.
I uppdraget ingår även att tillsammans med fritidshemsteamet ansvara för skolans trygghetsfrämjande och sociala arbete genom att planera och genomföra rastaktiviteter inom konceptet "Roligare raster". Syftet är att skapa en trygg, aktiv och inkluderande miljö där alla elever ges möjlighet till meningsfull gemenskap och lek.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog och som vill vara med och forma vår skolbarnsomsorg.
Vi vill också att du:
• Vill arbeta i team och är en god lagspelare
• Är engagerad, positiv och vill utveckla fritidshemmens verksamhet.
• Är en skicklig pedagog
• Har ett tydligt ledarskap
• Värderar goda relationer med elever, arbetskamrater och föräldrar
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Inför anställning behöver utdrag ur belastningsregistret att uppvisas samt dokumentation som styrker att du får arbeta på svensk arbetsmarknad. Exempelvis intyg om medborgarskap i Sverige/EU/EES (exempelvis pass), intyg om uppehållstillstånd eller intyg om arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.
I Tibro kommun tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Lönesättningen grundas på en samlad bedömning av uppdragets krav och ansvar, utbildningsbakgrund, relevant erfarenhet, personlig lämplighet samt aktuellt löneläge för motsvarande eller likvärdiga befattningar och rådande marknadsförutsättningar.
Frågor om löneläge och lönebild för tjänsten besvaras i samband med intervju.
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligen men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338262". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tibro Kommun
(org.nr 212000-1660), http://www.tibro.se
543 80 TIBRO Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Kontakt
Biträdande rektor
Oscar Hasslekvist oscar.hasslekvist@tibro.se +4650418223 Jobbnummer
10024306