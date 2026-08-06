Förskollärare med hjärta för estetiska lärprocesser sökes
S-E Björnens Förskola AB / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2026-08-06
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Vill du inspirera de yngsta barnens första upptäckter?
Vi söker en engagerad och professionell förskollärare som vill vara med och inspirera våra yngsta barn i åldrarna 1,5–3,5 år i deras första år av utforskande, lek och lärande.
Vi söker framför allt dig som brinner för estetiska lärprocesser och ser skapande, utforskande och den pedagogiska miljön som en självklar del av undervisningen. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med erfarna kollegor fortsätta utveckla våra Reggio Emilia-inspirerade lärmiljöer, där ateljén har en central roll och där barnens nyfikenhet, kreativitet och uttryck står i fokus.
För oss handlar hög kvalitet om ett närvarande ledarskap och engagerade pedagoger som får möjlighet att utvecklas, känna arbetsglädje och växa i sin profession. Vi tror på mångfald och på styrkan i olika kompetenser. För att möta barn genom de hundra språken behöver vi också ett kollegium med många olika erfarenheter, intressen och perspektiv.
Vår barnsyn utgår från det kompetenta barnet – ett barn som är nyfiket, kreativt och fullt av idéer redan från första dagen. Vi vill ge varje barn de bästa förutsättningarna att utvecklas genom lek, utforskande, skapande och meningsfulla relationer. Vi tror att lärande sker tillsammans, där glädje, fantasi och samspel driver barnens lärprocesser framåt.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Du kommer att arbeta tillsammans med två erfarna barnskötare i vår yngre barngrupp med 13 barn i åldrarna 1,5–3,5 år.
S-E Björnen är en Reggio Emilia-inspirerad förskola med plats för 28 barn och ligger centralt i Vasastan, med egen gård och Vasaparken precis runt hörnet. Vi ser både våra lärmiljöer inomhus och vår närmiljö som viktiga delar av undervisningen och använder staden som en naturlig arena för barns lärande.
Vi samarbetar nära med två andra Reggio Emilia-inspirerade förskolor inom Tivoli Förskolor. Genom samarbetet erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling, workshops och inspiration tillsammans med deras ateljéristor.
Ateljén är en självklar del av undervisningen och vi arbetar aktivt med estetiska lärprocesser där barn får undersöka, skapa, kommunicera och uttrycka sina tankar genom olika material och uttrycksformer.Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare har du det pedagogiska ansvaret i arbetslaget och leder tillsammans med dina kollegor undervisningen utifrån Lpfö 18 (reviderad 2025).
Vi söker dig som vill fortsätta utveckla ett utforskande arbetssätt där barnens frågor, hypoteser och intressen får vara utgångspunkt för undervisningen. Du ser den pedagogiska miljön som den tredje pedagogen och har ett särskilt intresse för hur ateljén och estetiska uttryck kan fördjupa barns lärande.
Du använder pedagogisk dokumentation som ett verktyg för reflektion och utveckling tillsammans med både barn och kollegor. Genom ett medvetet arbetssätt skapar du en undervisning där barn erbjuds många olika sätt att uttrycka sig genom exempelvis bild, form, konstruktion, rörelse, musik och drama.
Du skapar goda förutsättningar för barns delaktighet och inflytande samt bygger nära och förtroendefulla relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad förskollärare
har ett genuint intresse för Reggio Emilia-inspirerad pedagogik
brinner för estetiska lärprocesser och vill fortsätta utveckla undervisningen genom ateljén och de hundra språken
ser pedagogisk dokumentation som ett naturligt verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet
är nyfiken på barns tankar och teorier och vill utforska tillsammans med dem
är en trygg och inspirerande ledare i arbetslaget
har god samarbetsförmåga och skapar positiva relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.Kvalifikationer
Förskollärarexamen och giltig förskollärarlegitimation.
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
God digital kompetens och vana att använda digitala verktyg.
Vi erbjuder
En gemytlig arbetsplats med en barngruppsstorlek som skapar goda förutsättningar för varje barns utveckling.
En Reggio Emilia-inspirerad verksamhet där estetiska lärprocesser har en självklar plats i undervisningen.
Kompetensutveckling och gemensamma utvecklingsdagar inom Tivoli Förskolor.
Fria pedagogiska måltider.
Arbetskläder.
Friskvårdsbidrag.
Ett engagerat kollegium med stort fokus på utveckling, samarbete och arbetsglädje.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rektor Pernilla Löf på 070-769 32 26 eller pernilla.lof@tivoliforskolor.se
.
Följ gärna vår verksamhet på Instagram och få en inblick i vår vardag:https://www.instagram.com/sebjornen/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
Via e-post
E-post: Pernilla.lof@tivoliforskolor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fskl". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S-E Björnens Förskola AB
(org.nr 559386-9547), https://www.fskbjornen.se/
Box 15050 (visa karta
)
104 65 STOCKHOLM Kontakt
Rektor
Pernilla Löf Pernilla.lof@tivoliforskolor.se 0707693226 Jobbnummer
10024302