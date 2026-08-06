Vi söker en montör till växande Rimaster Electronics!
Skill Kompetenspartner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Åtvidaberg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Åtvidaberg
2026-08-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Åtvidaberg
, Linköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-06Om företaget
Rimaster Electronics, tidigare Konprod, erbjuder kompletta lösningar inom elektronikproduktion – från materialanskaffning och prototypframtagning till slutmontage och testning. Bolaget arbetar nära sina kunder genom hela värdekedjan och är en viktig partner till industriföretag som efterfrågar kvalitet, flexibilitet och teknisk kompetens. Idag är Rimaster Electronics en växande aktör inom deras bransch med verksamhet i nyrenoverade lokaler i Företagspark Facetten i Åtvidaberg med ca 40 medarbetare. Hos Rimaster möter du en arbetsplats med starkt engagemang, korta beslutsvägar och en kultur som uppmuntrar ansvar och utveckling.
Sedan april 2026 ingår Konprod i Rimasterkoncernen - en global elsystemleverantör med ursprung och huvudkontor i Rimforsa med cirka 1300 anställda i koncernen.Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med montering av många olika produkter inom flertalet olika områden, allt ifrån montering på kretskort till slutmontering av läcksökningsutrustning och större enheter för vatten- och energibesparing.
Arbetet är varierande och kan innefatta både montering, plockning av material, testning, packning av färdiga produkter och dokumentation. Fokus för denna roll är främst mot handlödning av kretskort och montering av mindre detaljer. Du kommer tillhöra ett arbetslag där ni roterar mellan arbetsuppgifter och arbetar mot gemensamma mål.
Arbetet är förlagt på dagtid.Profil
För oss är din personlighet viktigare än din erfarenhet. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning. Du trivs att arbeta praktiskt och med pilliga moment. Tillverkningen sker oftast stationsvis vid arbetsbänkar med uppgifter som ställer krav på både tempo och samarbetsförmåga.
Vi ser att du har tidigare bakgrund som montör eller liknande där erfarenhet från lödning är meriterande.
Som person är du lösningsorienterad, hjälpsam och tycker om att utvecklas. Vi tror även att du är engagerad och strävar efter att uppnå våra mål, resultat och god arbetsmiljö. Vidare är du professionell och ser positivt till nya utmaningar och förändringar.
Ansökningsförfarande
Tjänsten är en hyrrekrytering där du inledningsvis anställs av Skill och jobbar på uppdrag hos Rimaster Electronics, men där avsikten är att anställningen tas över av Rimaster efter en tid. Urvalsprocessen och tillsättning sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rasmus Bank, rasmus.bank@skill.se
. Vi tar ej emot ansökningar via telefon eller mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7774258-2133582". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
597 30 (visa karta
)
597 30 ÅTVIDABERG Jobbnummer
10024289