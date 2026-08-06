Säljare hos Elon Tyringe - Försäljning av vitvaror mm

Nordéns El I Tyringe Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Hässleholm
2026-08-06


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Vi söker en serviceinriktad säljare till vår Elon butik i Tyringe. Du kommer att arbeta med försäljning av vitvaror mm, ge kunder rådgivning samt alla övriga butikssysslor som förekommer.
Vi söker dig som:
• Har ett intresse för försäljning och kundservice.
• Är driven, social och ansvarstagande.
• Har erfarenhet av sälj-/butiksarbete.
Vi erbjuder:
• Ett trevligt arbetsklimat i väletablerad Elon butik.
• Varierande arbetsuppgifter.
• Tjänstens omfattning är 75-100%.
Låter det intressant? Skicka din ansökan till tyringe@elon.se snarast!
Märk ansökan med "SäljareTyringe"
Rekrytering kan ske löpande så vänta inte!
Har du frågor – kom in i butiken och prata med personalen eller ring 0451-57785.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: tyringe@elon.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Tyringe".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordéns El I Tyringe Aktiebolag (org.nr 556448-7154)
Municipalgatan 13 (visa karta)
282 33  TYRINGE

Arbetsplats
Nordens El i Tyringe AB

Jobbnummer
10024297

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