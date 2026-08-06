Extra jobb Mötesbokare

Qualitylife Sweden AB / Kundservicejobb / Täby
2026-08-06


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Mötesbokare

Vi söker drivna och sociala mötesbokare till vårt team i Stockholm.
Vi arbetar med tvätt av mattor och möbler och behöver nu fler personer som vill hjälpa oss att boka kundmöten. Du behöver ingen tidigare erfarenhet – vi utbildar dig från grunden och du jobbar tillsammans med ett engagerat team.

Vi söker dig som:
Är social och gillar att prata med människor
Har positiv energi och vilja att lära dig
Kan arbeta självständigt och i team
Är ansvarstagande och motiverad
Vill antingen knacka dörr eller boka via telefon

Vi erbjuder:
Utbildning och coachning
Ett roligt och hjälpsamt team
Möjlighet att utvecklas och tjäna bra pengar
Flexibla arbetstider

Låter det intressant?
Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: Rekrytering@qualitylife.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mötesbkare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Qualitylife Sweden AB (org.nr 556524-4299)
Bergtorpsvägen 43 A (visa karta)
183 64  TÄBY

Jobbnummer
10024284

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