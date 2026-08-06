Planerare till Bofors Test Center
Saab Bofors Test Center Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-08-06
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Vi söker en noggrann planerare som brinner för struktur och smarta lösningar. Arbetet innebär att stötta avdelningen med inplanering av provningsförfrågningar och hantera de provningsunderlag som inkommer från kund. Rollen passar dig som är analytisk, kommunikativ och har en naturlig känsla för ordning. Låter det som du? Då kan detta vara jobbet för dig.
På Bofors Test Center får du en unik möjlighet att arbeta i en av Europas mest avancerade testmiljöer. Här är säkerhet, noggrannhet och lagarbete avgörande i varje moment. Som medarbetare på Planeringsavdelningen är du en viktig del av den administrativa förberedelsen inför provning av vapensystem. Här får du vara en del av ett litet team som tillsammans gör det möjligt att genomföra säkra och framgångsrika tester - varje dag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din framtida utmaning
Som medarbetare på Planeringsavdelningen kommer du hantera inkommande kund-förfrågningar som in- om- eller avbokning. Vid mer komplexa kundförfrågningar sker detta i samråd med övriga avdelningen som består av planeringschef och Stf planeringschef. I tjänster ingår också att sammanställa statistik avseende exempelvis genomförda provningar, sena av- och ombokningar. Du kommer även hantera och dokumentera ärenden enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Planeringsavdelningen deltar också i kundmöten där vi träffar såväl nationella som internationella kunder vilket innebär att möten kan hållas på både svenska och engelska.
Arbetet kan även innefatta andra uppgifter inom verksamheten.Publiceringsdatum2026-08-06Bakgrund
För att trivas och lyckas i den här rollen behöver du vara strukturerad, noggrann och kunna hålla fokus även om arbetet ibland sker i högt tempo. Du är ansvarstagande och har lätt för att följa rutiner och instruktioner. Du gillar att vara en del av ett större sammanhang där kvalitet, flexibilitet och struktur står i centrum.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker framför allt dig som:
Är flexibel, strukturerad och gillar ordning.
Kan behålla lugnet under tidspress.
Har lätt för att samarbeta och trivs i ett litet team.
Tar initiativ och ansvar, men är inte rädd att be om hjälp när det behövs.
Vi lägger stor vikt vid rätt personlighet – har du rätt inställning ser vi till att du får rätt förutsättningar att lyckas i rollen.Kvalifikationer
B-körkort.
Svenskt medborgarskap.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av planeringsarbete inom försvarsindustrin.
Industriell erfarenhet, gärna från verksamhet med höga krav på kvalitet och säkerhet.
Förmåner
Som anställd hos oss får du tillgång till ett brett utbud av förmåner som gör både arbetsdag och fritid mer värdefull.
Friskvård – Som anställd får du 4 000 kr per år att använda till friskvårds-aktiviteter som främjar hälsa och välmående.
Benify – Via Benify får du tillgång till exklusiva rabatter.
Träning på arbetstid – Möjlighet att träna upp till två timmar i veckan under arbetstid när arbetet tillåter, för att främja både energi och hälsa.
Gym – Nyttja vårt gym på BTC:s område, tillgänglig för alla medarbetare.
Tillgång till skjutfältet – Som anställd har du tillgång till skjutfältets natursköna omgivningar med möjligheter till fiske, småviltsjakt, bär- och svampplockning samt andra friluftsaktiviteter.
Aktiesparprogram – Alla tillsvidareanställda har möjlighet att delta i SAABs förmånliga aktiesparprogram.
Yoga - Vi har en stående tid i veckan för anställd personal att träna yoga.
Information och ansökan
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta:
HR: Mia Glaad, mia.glaad@testcenter.se
Avdelningschef, Jan Rådesjö: jan.radesjo@testcenter.se
Stf Avdelningschef, Thomas Gustavsson: thomas.gustavsson@testcenter.se
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Facklig representant - Unionen, Dan Konradsson, tel. växel 0586-68000
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Urval sker löpande – välkommen med din ansökan redan idag!
Försvarsindustrin ställer höga krav på säkerhet vilket kan innebära vissa krav på medborgarskap.Tjänsten kräver också att du genomgår en bakgrundskontroll och säkerhetsprövning.
Om Bofors Test Center
Vi på Bofors Test Center har utmanat det omöjliga sedan 1886. Med vår avancerade testutrustning utför vi provning av allt från enskilda komponenter till kompletta vapensystem. På vår omfattande provningsanläggning i Karlskoga genomförs tester åt både tillverkare inom försvarsindustrin och civila företag världen över.
Bofors Test Center var ifrån början en del av Bofors och blev eget aktiebolag 1999. Affärsmässigt står bolaget på två ben; provning av vapensystem, ammunition och missiler samt destruktion av explosiv vara. Vi omsätter cirka 330 MSEK och har över 120 anställda. Hälften av omsättningen kommer ifrån våra ägare och hälften från den övrig europeisk försvarsindustrin.
Bolaget ägs av SAAB Dynamics, BAE systems Bofors och Eurenco Bofors. Vi har utvecklats till en stor och internationellt erkänd spelare inom provningsområdet och bedriver vår verksamhet huvudsakligen inom Bofors Skjutfält, ett område på 100 km2. Det rådande säkerhetspolitiska läget i Europa har bidragit till en ökad efterfrågan på provning av vapensystem, och marknaden bedöms fortsätta växa.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Bofors Test Center Aktiebolag
(org.nr 556035-3558), https://testcenter.se
Bofors Skjutfält 201 (visa karta
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691 52 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Bofors Testcenter AB Jobbnummer
10024294