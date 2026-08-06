Stödpedagog och stödassistent till gruppbostaden Höjden
Tranås Kommun / Behandlingsassistentjobb / Tranås Visa alla behandlingsassistentjobb i Tranås
2026-08-06
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Vi söker nu en stödpedagog och en stödassistent som vill göra skillnad för människor i deras vardag. Hos oss får du ett meningsfullt arbete i ett engagerat team som tillsammans skapar förutsättningar för livskvalitet. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
I rollen som stödpedagog eller stödassistent kommer du stödja vuxna personer med funktionsnedsättning till en fungerande vardag och delaktighet i samhället. Målgruppen är individer med intellektuellt funktionshinder och/eller neuropsykiatriska funktionshinder kombinerat med utmanande beteende. Detta ställer krav på att arbeta förbyggande och lågaffektivt samt att ha ett tätt samarbete mellan kollegor och följa utarbetade rutiner för att skapa rätt förutsättningar för personalgruppen och de boende.
Som stödpedagog kommer du dessutom ha en handledande funktion gentemot dina kollegor. Du kommer arbeta med utvecklingsfrågor, samverkan, ansvarsområden samt omvärldsbevaka vad som händer och sker inom området samtidigt som du kommer vara en del av verksamheten.Du kommer även ha ett nära samarbete med enhetschef, kollegor och andra verksamheter.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, journatt och helg.
Det finns möjlighet att jobba i andra verksamheter då viss del av tjänsten är pooltid.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad stödpedagog alternativt annan innehar annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten. Du är en positiv person som är lösningsfokuserad, ligger steget före och tar tag i utvecklingsprocesser. Du är kreativ och kan utveckla och implementera pedagogiska metoder i arbetsgruppen.
Vi söker även dig som stödassistent med utbildning undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel eller motsvarande gymnasieutbildning som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten.
Tidigare erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning, lågaffektivt bemötande, och kommunikationshjälpmedel (AKK) är meriterande för båda tjänsterna. Du har god digital vana och lätt att uttrycka dig i tal och skrift.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är:
• Engagerad: Du är ambitiös, arbetar fokuserat och trivs med utmaningar.
• Initiativtagande: Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och vill utveckla verksamheten tillsammans med kollegorna.
• Relationsskapande: Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
• Trygg och stabil: Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid pressade situationer och motgångar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
OM ARBETSPLATSEN
Gruppbostad är en boendeform för personer med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov där kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Ett gruppboende består av ett antal lägenheter i anslutning till gemensamma utrymmen. Höjden är ett mindre gruppboende med tre lägenheter.
Gruppbostaden Höjden tillhör Vår- och Omsorgsförvaltningen. Läs mer om förvaltningen https://tranas.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning. Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen använder vi oss av språktest som en del av rekryteringsprocessen. Läs mer HÄR.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås Kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 82 TRANÅS Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Christine Nyström Christine.nystrom@tranas.se Jobbnummer
10024310