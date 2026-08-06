Ekonomichef till Forsåker - Mölndal
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2026-08-06
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Vi söker dig som använder ekonomin för att göra bra beslut möjliga.
MölnDala Fastighets AB är ett kommunalt bolag, helägt av Mölndals stad och med en politiskt tillsatt styrelse. Bolaget är moderbolag till 44 dotterbolag och har i uppdrag att planera, utveckla och exploatera Forsåker.
Den första detaljplanen har vunnit laga kraft. Bolaget har gått från planering till genomförande samtidigt som arbetet med kommande detaljplaner fortsätter.
Nu går vi in i en ny fas. Markförsäljning och exploatering kompletteras med egna investeringar och ett växande byggherreansvar, och på sikt även med förvaltning, hyresintäkter och driftnetton. För ekonomifunktionen innebär det större komplexitet och fler beslut med långsiktiga konsekvenser.
Därför söker vi en ekonomichef som håller ihop helheten och blir en av VD:s närmaste medarbetare.
Vad du gör
Du har helhetsansvar för bolagets ekonomifunktion: bokslut, årsredovisning, budget, prognoser, likviditet, finansiering och intern kontroll. Du ansvarar också för rapporteringen till Mölndals stad och kommunkoncernen. Styrelse, ägare och ledning ska utifrån dina underlag kunna förstå nuläge, risker och konsekvenserna av olika handlingsalternativ.
En viktig del av uppdraget är att bidra till besluten innan de fattas. Det gäller bland annat exploateringskalkyler, investeringar, fastighetsaffärer, avtal och transaktioner. Vi söker någon som räknar på alternativen medan de fortfarande är alternativ och säger ifrån i tid när kalkylen inte håller.
Du leder ekonomi och verksamhetsstöd, där en redovisningsekonom och en projektcontroller ingår. Du har även ett övergripande ansvar för bolagets HR- och arbetsgivarfrågor, med stöd av seniorrådgivare och extern HR-rådgivare. Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD.
Vår nuvarande ekonomichef, som byggt upp funktionen från grunden, går över i en ny roll som seniorrådgivare inom finans, transaktioner och fastighet. Hon finns kvar som bollplank och mentor under en strukturerad överlämning.
Vem vi tror att du är
Du är en erfaren ekonom med god grund i fastighetsekonomi, gärna från både projekt och förvaltning. Du ser sambanden mellan projekt, investeringar, finansiering, likviditet samt resultat- och balansräkning och kan förklara dem lättbegripligt för den som inte är ekonom.
Du är stabil, trygg och prestigelös. Många frågor konkurrerar samtidigt och du kan skilja det viktiga från bruset, prioritera och skapa framförhållning. När förutsättningarna är ofullständiga bedömer du läget, visar vägen framåt och tar ansvar för nästa steg.
Du är strukturerad och administrativt skicklig. Du dokumenterar arbetssätt, bygger rutiner och avgör vad som måste vara exakt rätt och vad som är tillräckligt bra.
Som chef är du trygg, tydlig och närvarande. Du ger förtroende och handlingsutrymme, men är också tydlig med ansvar, prioriteringar och förväntningar. Du följer upp det som är överenskommet och tycker om att se människor växa.
Du är praktiskt lagd. I ett bolag med drygt femton medarbetare går du ibland ner i kalkylen, bokslutet eller den kluriga frågan själv utan att tappa helheten.
Vi tror att du har
Relevant högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande kompetens
Flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och god kompetens inom fastighetsekonomi
Erfarenhet av bokslut, koncernredovisning, budget, prognoser och ekonomisk rapportering
God förståelse för finansiell planering, likviditet och investeringar
Erfarenhet av att leda medarbetare och utveckla en ekonomifunktion
Förmåga att presentera komplex ekonomi tydligt för ledning, styrelse och ägare
Meriterande är erfarenhet av projekt- och förvaltningsekonomi, stadsutveckling, fastighetstransaktioner, kommunal koncern eller annan politiskt styrd verksamhet samt övergripande HR- och arbetsgivarfrågor.
Vad vi erbjuder
En central roll i Västsveriges största och mest komplexa stadsutvecklingsuppdrag, mitt i dess mest intensiva fas. Du blir en del av en liten organisation som förvaltar och utvecklar stora värden, där varje roll är bred och avståndet mellan analys, beslut och genomförande är kort.
Du får arbeta med en prestigelös och beslutsför VD och ledningsgrupp som uppskattar sakliga utmaningar. Kulturen präglas av hög kompetens, ömsesidigt förtroende och vilja att lära. Du får också vara med och utveckla en av Västsveriges mest omtalade nya stadsdelar.
Om dig som digital användare
Forsåker är ett informationstungt uppdrag. Den som arbetar smart digitalt får mer gjort utan att tappa kvalitet.
Vi driver ett bolagsgemensamt arbete med att införa AI i vardagen, i analyser och beslutsunderlag och för att minska onödig administration. Du behöver inte vara expert, men du ska vara engagerad och vilja bidra till att utveckla arbetssätten.
Praktiskt
Tillsvidareanställning, 100 procent
Placering: Kvarnbygatan 2B, Villa Korndal, Mölndal
Rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen
Personalansvar för ekonomi och verksamhetsstöd
Vi arbetar i Unit4, Visma Control Edge och Capego Bokslut. Systemvana är en fördel men inget krav
Marknadsmässig lön utifrån erfarenhet och bakgrund
Tillträde snarast möjligt. För många innebär det omkring årsskiftet 2026/2027Publiceringsdatum2026-08-06Så ansöker du
Vi arbetar med löpande urval och tillsätter tjänsten snarast möjligt. Skicka in ditt CV och besvara våra urvalsfrågor via ansökningsknappen. Vi är mer intresserade av vad du har åstadkommit och hur du resonerar än av ett långt personligt brev.
Rekryteringen kvalitetssäkras av HR On Demand, där Jacob Bergström ansvarar för processen.
Ekonomin i det här bolaget handlar inte bara om att stämma av det som redan hänt. Den handlar om att vi ska våga fatta rätt beslut om 3 000 bostäder, en industrikärna från 1800-talet och investeringar i miljardklass. Beslut som står kvar långt efter att både du och jag har gått vidare. Det är den ekonomichefen jag söker.
Bjarne Fjellanger VD, MölnDala Fastighets AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8143196-2133526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MölnDala Fastighets AB
(org.nr 556773-5997), https://jobb.molndala.se
Kvarnbygatan 2B (visa karta
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431 34 MÖLNDAL Jobbnummer
10024298