Store Manager Karlskrona
Telenor Sverige AB / Chefsjobb / Karlskrona
2025-09-10
Letar du efter en arbetsplats för framtiden?
Inom hela Stores pågår ett arbete med att sätta kunder, medarbetare och försäljning i främsta rummet. Stores är och kommer vara en av Telenors absolut viktigaste säljkanal tillsammans med kundservice, externa partners och digitala kanaler. Som Store Manager ansvarar du för allt som sker i butiken, från resultatfokuserad försäljning till starkt fokus på medarbetarnas utveckling och lärande.
Vilka är vi?
Stores i Telenor är en av våra viktigaste säljkanaler som utgör cirka 40 % av all försäljning. Uppdraget för en Store Manager är att tillsammans med kollegorna skapa en välfungerande butik. För att trivas i denna roll brinner du för ledarskap och försäljning som däri innefattar totalansvar inom Stores på en lokal marknad. Om du brinner för att bli Telenors lokala hub för både konsumenter och företagare samt älskar försäljning, människor och ledarskap - då är detta rollen för dig!
Vad gör en Store Manager?
* Du har fullt ansvar för butiken, vilket innebär all försäljning, rekrytering, medarbetarutveckling samt att samtliga kampanjer och nya produkter förs ut på bästa sätt
* Eget försäljningsansvar samtidigt som du leder och säkerställer att medarbetarna i butiken når sina och butikens mål
* Du blir en av våra primära Telenor ambassadörer mot såväl konsument som företagskunder
* Du utvecklar och bygger teamet lokalt i nära samarbete med Learning Lab
* Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för att rutiner och kvalitet följs i enlighet med policys, vad gäller exempelvis inventering, lagerhållning och säkerhet
* Du utvecklar och skapar kontakter med kollegor inom Stores samtidigt som du säkerställer en gruppdynamik inom din butik som är framgångsrik
* Du ansvarar även för schemaläggning, kostnadsmål, drift och kundklagomål i butiken.
Är du vår nya Store Manager?
Vi söker dig som fullkomligt brinner för ledarskap och försäljning. Du stimuleras av att coacha andra och bidrar gärna med din erfarenhet till dina kollegor. Du är duktig på att hantera olika typer av personligheter och du är en teamspelare av rang. Vidare är du en god organisatör med en problemlösningsförmåga och inställning att allt är möjligt. Vi ser att du har ett genuint intresse när det gäller försäljning och tillväxt såväl mot konsument som mot företag. För att trivas med jobbet måste du tycka om att vara nära medarbetarna, bidra med egen försäljning och även vilja vara en del av bemanningen i butiken. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande bransch sedan tidigare samt om du haft en ledande position.
Våra löften till dig
Vi är bättre tillsammans. Hos oss möts du av en familjär och inkluderande kultur, en stark gemensam värdegrund och ett ledarskap som ger dig frihet och handlingskraft. Vi tror på att ge varandra förtroende och frihet att agera och fatta beslut, samtidigt som vi är där för varandra i med- och motgångar.
Vi stöttar relationer och samhällen. Telenor är ett samhällsbärande företag och här får ditt arbete ett större syfte. Vi skapar värde för miljoner människor varje dag och har ett kundnära förhållningssätt där mänskliga relationer står i centrum.
Vi ger plats för livet. Vi finns där genom livets alla faser och erbjuder trygghetspaket i form av bl.a. kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och möjlighet att skräddarsy försäkringslösningar som passar just dig, för ditt behov här och nu. Som tillsvidareanställd får du dessutom två give-me-a-break-days per år som ger dig en extra paus med möjlighet till återhämtning och välmående.
Vi bjuder in till en spännande karriärresa. Din utveckling står i centrum och hos oss är lärande en del av kulturen. I butikerna fokuserar vi på att coacha, utveckla och ge dig rätt verktyg för att trivas och växa. Telenor erbjuder både fysiska och digitala utbildningar anpassade för just din utvecklingsresa. Genom Växa, vår utbildningsplattform, och andra lärandeinitiativ får du därmed möjligheten att utvecklas och forma din egen karriär. Majoriteten av våra tjänster tillsätts internt så när du vill vidare väntar möjligheterna här.
Sök till oss idag
Vill du ta ditt nästa steg i karriären med oss? Vi ser fram emot din ansökan! Vi träffar kandidater löpande så hör av dig redan idag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning på heltid
Om du har frågor och vill veta mer är du välkommen att kontakta rekryterande ledare Axel Ljungar på axel.ljungar@telenor.se
Bra att känna till
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du få göra tre tester som fokuserar på personlighet och färdigheter. Syftet är att vi på ett rättvist och objektivt sätt ska bedöma dina kompetenser i förhållande till tjänsten. Enligt Telenors policy genomför vi även bakgrundskontroll på slutkandidat i samtliga rekryteringar.
