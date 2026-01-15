Stödpedagog till Kompetenscenter
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg i Eskilstuna?
Nu söker vi en engagerad stödpedagog till Kompetenscenter som vill bidra till att höja kvaliteten i kompetensutvecklingen för våra medarbetare inom vård och omsorg.
Kompetenscenter är en ny satsning inom vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Här möts teori och praktik i en inspirerande lärmiljö med metodrum, VR-teknik, fiktiva brukare och praktiska övningar. Vi erbjuder introduktion, fortbildning och pedagogiskt stöd till medarbetare inom både funktionshinderområdet och äldreomsorgen.
Vi bygger nu upp en helt ny enhet som utbildar både sommarvikarier och ordinarie personal. Vi arbetar direkt ute i verksamheterna för att stärka kompetensen där den behövs som mest. I uppdraget ingår bland annat introduktionsutbildningar, HLR-utbildningar och praktiskt lärande genom mobila lärboxar.
Eftersom Kompetenscenter fortfarande är under uppbyggnad får du en unik möjlighet att vara med och påverka verksamhetens utveckling från grunden.
Som stödpedagog arbetar du tillsammans med enhetschef, specialistundersköterska, vårdlärare och utbildningssamordnare för att planera, utveckla och genomföra utbildningsinsatser som ger medarbetare trygghet, kunskap och praktiska färdigheter. Du ansvarar även för introduktionen av sommarvikarier och tillsvidareanställda inför våren, så att de får en god start och känner sig väl förberedda i sina uppdrag.
I rollen bidrar du med ett pedagogiskt förhållningssätt som främjar delaktighet, tydlig kommunikation och ökad förståelse för individens behov. Du arbetar verksamhetsnära och behovsstyrt för att stärka kompetensen i det dagliga arbetet och bidra till en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har utbildning som stödpedagog. Som stödpedagog på kompetenscenter stöttar du medarbetare i att arbeta strukturerat och respektfullt utifrån individens behov. Du har gärna erfarenhet av arbete med personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Vi ser positivt på kunskaper inom lågaffektivt bemötande, AKK, PFA och tydliggörande pedagogik.
Arbetet ställer krav på god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, både i tal och skrift, eftersom kommunikation och dokumentation utgör en viktig del av uppdraget. Tjänsten förutsätter att du trivs med att möta människor i olika sammanhang och har förmåga att anpassa ditt pedagogiska förhållningssätt utifrån verksamhetens behov.
Det är meriterande med att kunna hantera digitala verksamhetssystem, exempelvis Viva och Appva. Erfarenhet av digitala utbildningsverktyg och lärplattformar är också en fördel, likaså utbildning som HLR-instruktör. Det är även meriterande om du har B-körkort.
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
