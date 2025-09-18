Stödpedagog till daglig verksamhet
2025-09-18
Den dagliga verksamheten inom Funktionsstöd i Mariestads kommun innefattar flera olika grupper med olika inriktningar som är anpassade efter individuella behov. Vi har inneverksamhet och utegrupper samt individuella platser. Vårt uppdrag är att stärka människors förmågor till självständighet, självbestämmande och delaktighet i sina liv och för att den enskilde ska få stimulans, utveckling, meningsfullhet samt gemenskap. Målet är att utveckla möjligheterna för deltagarna på kortare eller längre sikt att få ett arbete.
Nu söker vi en stödpedagog till daglig verksamhet i Mariestad. Du kommer att arbeta övergripande i verksamheten och tillsammans med två kollegor. Din arbetsplats utgår från den dagliga verksamheten Ankaret där du har din grupp.
Vill du ha ett utvecklande och socialt arbete där du både jobbar brukarnära och som ett stöd till kollegor? Är du pedagogiskt lagd och har god kunskap om LSS-lagstiftning?
Då kan det vara dig vi letar efter!
Som stödpedagog innebär dina arbetsuppgifter att;
• Arbeta för att öka brukarnas delaktighet, integritet, självständighet och självbestämmande.
• Ha ett särskilt ansvar för den pedagogiska verksamhetens utveckling.
• Samla och sprida kunskap om hållbara och evidensbaserade pedagogiska metoder med syftet att driva verksamheten framåt.
• Aktivt lyssna in personalens tankar och idéer och försök att inkorporera dem.
• Fungera som bollplank och stöd till övrig personal gällande dokumentation och upprättande av genomförandeplaner.
• Bistå och stödja personalen med utvecklingsarbeten i pedagogiska metoder för att öka den enskilde brukarens delaktighet i sin vardag och främja brukarens självständighet.
• Handleda elever från relevanta utbildningar kopplade till stödpedagoguppdraget.
• Vara aktivt deltagande i regelbundna nätverksträffar med andra stödpedagoger.
I arbetet har du samarbete med de övriga stödpedagogerna i kommunen. Du har också kontakt med exempelvis anhöriga, medarbetare och kollegor på dagliga verksamheter och på grupp/servicebostäder, sjuksköterska, enhetschef med flera.Kvalifikationer
För att arbeta som stödpedagog behöver du ha en lämplig utbildning såsom eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet med pedagogisk inriktning som omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng eller 60 högskolepoäng. Alternativt har du en kombination av YH- och högskolepoäng som motsvarar minst två terminers heltidsstudier.
Vi ser att du har kunskap om lagstiftning, dokumentation och kvalitetssäkring samt har vana att planera, reflektera och utvärdera ditt arbete.
Som stödpedagog krävs att du har god förmåga att skapa struktur för deltagarna på daglig verksamhet och att du är lyhörd för de signaler du får. I rollen krävs också kunskap om pedagogiskt förhållningssätt och kommunikation/AKK och att du kan arbeta lågaffektivt.
Du är duktig på att motivera och engagera dina kollegor i utvecklingsarbetet. Vidare behöver du vara ansvarstagande, se lösningar istället för hinder och tycker det är roligt med varierande arbetsuppgifter. Att du har ett ödmjukt förhållningssätt samt värdesätter ett gott samarbete ser vi som en självklarhet.
Som stödpedagog finns möjlighet att påverka arbetets utformning i nära samarbete med kollegor och enhetschef.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Vid en intervju ska du legitimera dig samt inför ett anställningserbjudande ber vi dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mariestads Kommun
Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef, daglig verksamhet
Marie Engelbrektsson marie.engelbrektsson@mariestad.se 0501-75 66 04 Jobbnummer
