Stödpedagog till Bruksgatan 42
2025-12-10
Vill du vara med och skapa en meningsfull vardag och göra skillnad i människors liv? Då är du välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Mitt i centrala Helsingborg, med närhet till butiker, biografer, restauranger och centralstationen, ligger gruppbostaden Bruksgatan 42. Gruppboendet är uppdelat i två olika boenden som finns i sammas hus med sammanlagt 10 lägenheter. Som stödpedagog hos oss arbetar du tillsammans med två andra stödpedagoger i huset.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
I rollen som stödpedagog arbetar du nära dina kollegor och ingår i ett engagerat team som tillsammans skapar en trygg, positiv och utvecklande miljö för våra kunder. Du har en central funktion i att utforma och genomföra pedagogiska insatser som utgår från varje individs behov, förutsättningar och önskemål. Samtidigt ger du stöd i vardagliga aktiviteter och bidrar till att upprätthålla struktur och rutiner i verksamheten.
Som stödpedagog utför du samma grundläggande arbetsuppgifter som dina kollegor, men du har även en handledande roll. Du stöttar i bemötande, delar med dig av din pedagogiska kompetens och bidrar till att höja kunskapsnivån inom verksamheten. Du är dessutom aktiv i kvalitetsarbetet, följer upp insatser och arbetar kontinuerligt med att utveckla kommunikationen för att skapa en stimulerande och trygg miljö för både kunder och kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Samverka kring och förankra evidensbaserade metoder samt verka för att dessa implementeras i verksamheten.
• Stödja utvecklingen och användningen av individuellt anpassade pedagogiska arbetssätt.
• Tillsammans med medborgare och kollegor identifiera behov samt möjligheter till utveckling av arbetssätt och rutiner.
• Föra kontinuerlig dialog och avstämningar med kollegor och enhetschef i det dagliga arbetet.
• Planera, dokumentera, genomföra och utvärdera verksamhetens arbete, exempelvis genomförandeplaner, riskanalyser och rutinbeskrivningar. Kvalifikationer
Vi söker dig som, utöver en grundutbildning, har en eftergymnasial utbildning, kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskola eller högskoleutbildning med specialisering inom funktionshinderområdet motsvarande 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng.
För att lyckas i rollen är det ett krav att du har arbetat i rollen som stödpedagog tidigare och har tidigare erfarenhet av att handleda kollegor i det pedagogiska arbetet. Du behöver ha kunskap om utvecklings- och förbättringsarbete enligt LSS-lagstiftningens intentioner samt ha grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i systemet Lifecare.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för att arbeta med målgruppen. Du är bekväm med att arbeta självständigt och att handleda andra. Du har tålamod, uthållighet och en stark vilja att bidra till långsiktig utveckling, även när förändring sker i små steg.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Arbetstider: Dag, kväll och sovande jour, både vardagar och helger
Tillträdesdatum och varaktighet: 2026-03-01 till och med 2027-02-28, med möjlighet till förlängning
Sista dag att ansöka är 2025-01-04
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
