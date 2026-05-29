Vikarierande legitimerad läkare till Akutmottagning i Malmö
2026-05-29
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) akutsjukvård och internmedicin erbjuder ett spektrum av spännande utmaningar och möjligheter. Akutverksamheten tillhör landets största med över 140 000 besök per år. Dessa fördelas på två akutmottagningar, en i Lund och en i Malmö. Specialistläkare i akutsjukvård finns vid båda akutmottagningarna och arbetar i team med sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Vi utbildar akutläkare för framtidens akutsjukvård med hög kompetens.
Akutmottagning Malmö har en bred akutverksamhet, där patienter i alla åldrar och med alla olika sökorsaker handläggs.
Vi söker nu två legitimerade läkare till Akutmottagning Malmö för ett tidsavgränsat vikariat på 6 månaders tid. Detta är en perfekt möjlighet att känna på hur det är att arbeta inom akutsjukvården och lära känna kliniken. Tjänstgöringen är meriterande inför en eventuell framtida specialisttjänstgöring inom akutsjukvård.
På Akutmottagning Malmö kommer du att ta hand om barn och vuxna i alla åldrar med ett brett spann av sjukdomar och tillstånd från medicin till kirurgi och ortopedi. Arbetet förläggs över hela dygnet och veckans alla dagar. Vid arbete på vår akutmottagning finns seniora handledare i akutsjukvård tillgängliga på plats för handledning dygnet runt.
Tjänstgöringen kommer att ha sin bas i Malmö, men tjänstgöring kan förekomma inom andra verksamheter inom Region Skåne.Kvalifikationer
Vi är intresserade av dig som inte är rädd för högt arbetstempo. Du är beredd på att utgångsplanen inte alltid håller och nya pragmatiska lösningar behöver hittas. Du tycker patientkontakt är givande, lika mycket som praktiska procedurer. Vidare jobbar du gärna tillsammans med andra, vilket gör att du lär dig genom att dela med dig av dig själv och få löpande feedback. Det är starkt meriterande om du är nyfiken på akutsjukvård i sig!
Eftersom vi månar mycket om ett gott arbetsklimat och en väl sammanhållen arbetsgrupp lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. För att bättre förstå innebörden av jobbet kan du med fördel läsa Socialstyrelsens föreskrifter för akutsjukvård samt akutsjukvårdens uppdrag som är definierat av Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM).
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Tidigare arbetslivserfarenhet inom akutsjukvård samt relevant forskning är meriterande.
Förutom CV och bevis på svensk läkarlegitimation önskar vi att du bifogar ett personligt brev där du motiverar varför du söker denna tjänst, samt anger två referenser varav en ska vara chef som du arbetat hos. Vänligen respektera sista ansökningsdatum, sen ansökan beaktas ej. Intervjuer genomförs 24-25 juni. Kandidater som är aktuella för intervju kontaktas individuellt, övriga kandidater får svar via mejl.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328856".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Jan Chlapowski Söderlund, Sektionschef Jan.ChlapowskiSoderlund@skane.se 040335711
