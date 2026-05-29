Rekryterare till internationellt bolag - konsultuppdrag med start omgående
2026-05-29
Vill du arbeta brett med rekrytering i en internationell organisation i förändring?
Nu söker vi två erfarna rekryterare som vill ta ett helhetsansvar för rekryteringsprocesser och stötta verksamheten i en period med hög tillväxt och förändring.
Om rollen
Du blir en del av ett internationellt HR-team i en större organisation med verksamhet i internationella marknader. Här arbetar man nära både lokala HR-funktioner och chefer i olika länder, med fokus på att bygga framtidens kompetens.
I rollen som rekryterare kommer du bland annat att:
driva rekryteringsprocesser från start till mål
kravställa tillsammans med rekryterande chefer och säkerställa rätt profil
arbeta aktivt med sourcing och search, främst via LinkedIn Recruiter
skriva annonser och bidra till employer branding
intervjua kandidater och samordna hela processen
säkerställa en god kandidatupplevelse genom hela rekryteringen
arbeta nära stakeholders i flera länder
Behovet spänner över flera områden, bland annat tech, data och digitala roller, samt mer kommersiella och affärsnära tjänster. Rollen är operativ och innebär ett nära samarbete med både HR och verksamheten.
Du kommer att arbeta i ett högt tempo där många processer drivs parallellt, och där du får stort eget ansvar att driva arbetet framåt.
Om dig
Du är en trygg och självgående rekryterare som trivs i en dynamisk miljö där du får ta stort ansvar. Du har erfarenhet av att hantera olika typer av roller och är van vid att arbeta nära chefer i rekryteringsprocessen.
Vi tror att du:
har erfarenhet av att driva rekryteringsprocesser end-to-end
är van vid search och sourcing, gärna via LinkedIn Recruiter
har god förståelse för både tekniska och affärsnära roller
är skicklig i stakeholder management och vågar utmana vid behov
arbetar strukturerat och lösningsorienterat i ett högt tempo
är kommunikativ och bygger förtroende hos både kandidater och chefer
Som person är du engagerad, proaktiv och mån om att leverera med kvalitet. Du har ett naturligt driv och tar ansvar för dina processer, samtidigt som du värdesätter samarbete och en prestigelös arbetsmiljö.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska och är bekväm med att arbeta i en internationell kontext.
Om uppdraget
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Adecco med start omgående och pågår i cirka fem månader. Du kommer att vara placerad på kundens kontor i Malmö och arbeta huvudsakligen på plats.
Arbetstiderna är kontorstid, måndag till fredag. Viss flexibilitet finns, men rollen förutsätter hög närvaro under uppdragets första månader.Publiceringsdatum2026-05-29Företaget
Vår kund är en internationell organisation inom finansnära verksamhet med starkt fokus på utveckling, digitalisering och kundupplevelse. Bolaget verkar i flera europeiska marknader och befinner sig i en spännande förändringsresa med fokus på att stärka kompetens och arbetssätt inför framtiden.
Kulturen präglas av samarbete, eget ansvar och ett starkt engagemang för både människor och affär.
Har du frågor om rekryteringen vänligen kontakta ansvarig rekryterare.
Axel WrangelAxel.wrangel@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
Axel Wrangel Axel.Wrangel@adecco.se
