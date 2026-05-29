Tekniskt intresserad mätingenjör sökes
Det här är rollen för dig med ett starkt tekniskt intresse som vill utvecklas inom ett unikt och efterfrågat område. Hos oss detta bolag får du analysera avancerad mätdata och göra verklig skillnad för stora byggprojekt, i en roll som kombinerar djupgående analys med tät kundkontakt. Du blir en del av ett stabilt bolag med en platt, flexibel och genuint familjär företagskultur.Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Vår kund är ett litet och nischat specialistbolag inom geoteknik och stötvågsmätning av pålar. Du kliver in i ett sammansvetsat gäng med stor kompetens inom mätteknik och en röd tråd mellan dem alla är ett starkt driv och affärsmässighet där de agerar som en supportfunktion för entrepenadbranschen. De sitter i ett kontorslandskap där de alltid hjälps åt och bollar idéer. Det är att bolag med låg personalomsättning - här trivs man och stannar länge!
Deras vardag styrs i hög grad av tillgänglighet och hög servicekälla gentemot deras kunder. De sitter redo vid datorn och med headsetet när entreprenörerna ringer in från fältet; det är ett tätt samarbete där entreprenörerna utför de faktiska testerna och du kommer att analysera dess resultat. Arbetstiderna är därför fasta (08.00-16.30) för att de ska finnas tillgängliga för support precis när det behövs som mest.
Du erbjuds
En unik möjlighet då detta är ett av få bolag som utför denna typ av tester
Du startar som mätingenjör och har möjlighet att längre fram i din anställning ta dig an mer ansvar i projekten
En stabil arbetsplats med platt organisation och en stark familjär och prestigelös stämning
Vi närmar oss semestertider och detta är en rekrytering som kommer pågå under sommaren med start i slutet av augusti/början september. Återkoppling kan därför dröja något, tack för ditt tålamod!Dina arbetsuppgifter
Ta emot signaler och mäta kraftspelet i pålar via datorn när pålentreprenörer ringer in från byggarbetsplatser
Ha löpande kontakt med yrkesarbetare och arbetsledning på fältet, samt bolla resultat med konstruktörer om något behöver korrigeras
Utvärdera enstaka pålar samt helhetsstrukturen, och sammanställa tekniska rapporter
Ansvara för och hålla koll på företagets uthyrda mätinstrument och utrustning
Vi söker dig som
Har en slutförd eftergymnasial utbildning inom byggteknik eller samhällsbyggnadsteknik
Har en grundläggande förståelse för byggbranschen och entreprenadkultur
Är obehindrad i svenska och har mycket goda kunskaper i engelska då båda språk förekommer i det dagliga arbetet
Har B-körkort
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi söker en tekniskt intresserad person som trivs i en roll som kräver eftertänksamhet och hög noggrannhet.
Tillitsfull
Ordningsam
Stabil
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6I1KR0". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
411 04 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
