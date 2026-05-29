Servitör/servitris - Formosa restaurang , Gamla stan (heltid/deltid)
2026-05-29
Servitör/servitris - heltid eller deltid
Vi söker en servitör/servitris till vår restaurang. Du kan arbeta heltid eller deltid, och vi ser gärna att du vill stanna en längre period.
Vi välkomnar unga sökande och personer som har rätt till nystartsjobb.
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarsfull, stresstålig och tycker om att arbeta med människor. Du behöver kunna samarbeta bra med kollegor och vara flexibel med arbetstider.
Tidigare erfarenhet från restaurang är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning och vill lära dig.
Du behöver kunna prata svenska och engelska.
Snabb start är möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: 168168@hotmail.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Servitör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wei Restaurang i Stockholm AB
(org.nr 556707-3373), https://www.stockholmformosa.se/
Kornhamnstorg 2 (visa karta
)
111 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Wei Restaurang I Stockholm AB Kontakt
Junbo Wu 168168@hotmail.se 0700160882 Jobbnummer
9937127