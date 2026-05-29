Ekonomiansvarig med hr och teamansvar - vikariat
2026-05-29
Vi söker nu en ekonomiansvarig till ett växande bolag där du får arbeta brett, stötta organisationen och vara med och driva utvecklingen framåt. Rollen är ett vikariat med start under hösten och passar dig som trivs i en central och verksamhetsnära position.
Detta är en roll för dig som vill ha helhetsansvar, leda ett team och kombinera operativt arbete med mer strategiska frågor.
Om rollen
I rollen kombinerar du ett övergripande ansvar för ekonomi med personalansvar och HR-frågor. Du leder och utvecklar ett Business Support-team som stöttar organisationen inom ekonomi, HR, rekrytering och administration.
Teamet arbetar brett och verksamhetsnära, och du ansvarar för att skapa struktur, tydlighet och rätt förutsättningar för att nå uppsatta mål. Du fungerar som en länk mellan ledning och organisation, fångar upp behov och bidrar i beslut som rör både ekonomi och personal.
Du har en central roll i verksamheten och rapporterar direkt till VD.
Rollen är bred, med tyngdpunkt på ekonomi. Exempel på arbetsuppgifter:
• Övergripande ansvar för det löpande ekonomiarbetet
• Hantering av ekonomirelaterade frågor från organisationen
• Budget, prognos och uppföljning inklusive månadsrapportering till ledning
• Driva förbättringsarbete inom ekonomi- och HR-processer
• Delaktighet i HR-projekt samt visst strategiskt HR-ansvar
• Personalansvar och stöd till teamets medarbetare
• Kommunikation och samordning mellan funktioner och enheter
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av brett ekonomiarbete och är trygg i att arbeta självständigt. Du har sannolikt tidigare haft personalansvar och trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med strategiska inslag.
Du har erfarenhet av HR-relaterade frågor, exempelvis personalärenden, processer eller stöd till chefer.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att växla mellan detalj och helhet. Du är kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor där du fungerar som stöd till både chefer och medarbetare.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och har goda kunskaper i Excel eller motsvarande verktyg.
Framgångsfaktorer
• Flera års erfarenhet av brett ekonomiarbete
• Erfarenhet av personalansvar och/eller ledarskap
• God förståelse för HR-frågor
• Stark systemvana och goda kunskaper i Excel
• Flytande svenska och engelska
Du erbjuds
Du blir en del av en organisation med korta beslutsvägar, högt engagemang och nära samarbete mellan funktioner. Rollen ger god insyn i verksamheten och möjlighet att påverka strukturer och arbetssätt.
Du erbjuds en central roll där du får vara med och skapa tydlighet, ordning och framdrift i en organisation i tillväxt.
Om vår kund
Bolaget är en växande koncern inom konsult- och teknikbranschen med verksamhet i flera städer. Organisationen präglas av entreprenörsanda, stark tillväxt och ett tydligt fokus på kvalitet och utveckling.
Verksamheten har en modern och flexibel kultur där samarbeten mellan funktioner är en viktig framgångsfaktor. Här arbetar man nära varandra, med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka både arbetssätt och struktur.
Kontoret är beläget i Göteborg i en attraktiv och dynamisk miljö.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos vår kund.
Rekryteringsprocess
START: Mitten av augusti 2026 (enligt överenskommelse)OMFATTNING: Heltid, viss flexibilitet möjlig
PLACERING: Göteborg
LÖN: Enligt överenskommelse
Detta är ett vikariat som sträcker sig till slutet av oktober 2027. Vi hanterar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52679_JOB". Arbetsgivare Resultat i Sverige AB
(org.nr 556872-3109), https://www.framtiden.com
417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Resultat AB Kontakt
Tina L Kimming tina.kimming@framtiden.com +46723090877
9937137