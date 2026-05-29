Handledare inom grupputveckling och coachning
Avaron AB / Personaltjänstemannajobb / Malmö
2026-05-29
Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en roll där grupputveckling får direkt betydelse för arbetsmiljö, samarbete och kvalitet i en samhällsviktig verksamhet med dygnet runt-bemanning. Gruppen behöver stärka den psykologiska tryggheten, förbättra klimatet och skapa bättre förutsättningar för ansvarstagande, reflektion och tydliga gränser mot negativa beteenden. Som handledare hjälper du verksamheten att bygga ett tryggare och mer välfungerande samspel genom strukturerad coachning och praktiska verktyg som går att använda i vardagen.
Du blir en viktig samtalspartner i en miljö där arbetet ställer höga krav på mognad, tydlighet och förmåga att hantera svåra situationer. Upplägget tas fram tillsammans med verksamheten utifrån gruppens förutsättningar, vilket ger dig möjlighet att anpassa insatserna så att de ger verklig effekt. Det här är en roll för dig som vill göra konkret skillnad i en komplex verksamhet där ett starkt gruppklimat märks direkt i det dagliga arbetet.
ArbetsuppgifterDu leder strukturerade grupphandledningstillfällen med fokus på psykologisk trygghet, samspel och ansvarstagande.
Du skapar utrymme för reflektion, dialog och gemensamt lärande i gruppen.
Du hjälper gruppen att identifiera, synliggöra och utmana negativa beteendemönster på ett konstruktivt sätt.
Du ger konkreta verktyg för kommunikation, feedback och konflikthantering som fungerar i det löpande arbetet.
Du stöttar gruppen i att formulera gemensamma spelregler och arbetssätt som stärker arbetsmiljön.
Du planerar insatsen tillsammans med verksamheten utifrån gruppens behov och deltagarnas olika förutsättningar.
KravDokumenterad erfarenhet av handledning, grupputveckling eller motsvarande samt utbildning inom coachning.
Erfarenhet av liknande uppdrag inom kommunal eller annan offentlig verksamhet.
Förståelse för socialtjänstens uppdrag och erfarenhet av arbete med mycket utsatta målgrupper, psykisk ohälsa och missbruk.
Erfarenhet av att stärka psykologisk trygghet i grupper och bryta negativa mönster.
Erfarenhet av personlig utveckling och av att coacha arbetsgrupper mot positiv förändring.
MeriterandeUtbildning utifrån Thomas Jordans teorier kring arbetsplatskonflikter.
GDQ-certifiering.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
