Sakkunnig- minska sjöfartens klimatpåverkan! Norrköping
Transportstyrelsen / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-05-29
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen i Norrköping
, Askersund
, Örebro
, Västerås
, Nora
eller i hela Sverige
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
• Vill du vara med och minska transporternas klimatpåverkan globalt och nationellt så kan det här jobbet vara rätt för dig!
Miljösektionen arbetar med sjöfartens och luftfartens miljöfrågor. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta klimatfrågor inom framförallt sjöfartsområdet.
Arbetsuppgifterna är varierande och en del är att bidra i utvecklingen av globala och nationella styrmedel för sjöfartens klimatomställning. Detta innebär bland annat deltagande i, och att representera Sverige vid möten inom sjöfartens internationella FN-organ IMO och inom EU. De kan också röra frågor av teknisk natur som berör regelverk för klimatomställning. Även andra frågor inom sektionens eller avdelningens ansvarsområde kan bli aktuella.
I tjänsten ingår resor, både inrikes och utrikes.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen
Du kommer att
driva arbetet med utveckling av regler och styrmedel för att minska sjöfartens klimatpåverkan, inklusive beskriva och analysera konsekvenser av föreslagna regler
bereda frågor inför, och delta i, internationella förhandlingar och expertgrupper
skriva underlag till, och besvara frågor från, Regeringskansliet
samverka internationellt, inom EU, och samarbeta med andra svenska myndigheter, samt ha en dialog med branschorganisationer
svara på frågor från allmänheten och andra aktörer, samt svara på remisser.
Stödja Transportstyrelsens övriga sektioner med sakkunskap.
Du måste ha
relevant högskoleexamen, inom t.ex. miljövetenskap, juridik, internationella relationer eller annan utbildning som vi bedömer relevant
erfarenhet av arbete med klimatfrågor
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du också har
internationell erfarenhet av förhandlingar, utvecklingsarbete eller dylikt
erfarenhet av att analysera och utveckla förslag på styrmedel, gärna utifrån svenska prioriteringar med avvägningar mellan olika samhällsmål
erfarenhet av strategiskt utredningsarbete
erfarenhet av att läsa och tolka juridiska texter
arbetat på myndighet
erfarenhet av arbete inom sjöfart och/eller luftfart.
Vi vill att du
är självgående, dvs du tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv ditt angreppssätt och driver arbetet framåt.
har god samarbetsförmåga, dvs du arbetar bra med andra. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
är mål och resultatorienterad, dvs du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål och resultattänkande i prioritering, planering och agerande. Du förändrar din inriktning när målen ändrar sig.
har specialistkunskap, dvs du förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping, Stockholm eller Göteborg.
Tillsättning enligt överenskommelse
Vi tillämpar normalt provanställning. Vi erbjuder distansarbete utifrån verksamhetens behov, upp till 3 dagar.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Kajsa Lindström, via e-post kajsa.lindstrom@transportstyrelsen.se
.
ST, Mats Anderzén och Saco-S, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-5312.
Vi behöver din ansökan senast den 21 juni 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Tryck på följande länk för att ta dig vidare till att söka jobbet : https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/details?jobId=941056
I nästa steg kan du sedan trycka på knappen "Sök jobbet" till höger.
Välkommen att bli vår nya kollega! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
)
601 73 NORRKÖPING Jobbnummer
9937142