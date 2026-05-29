DSV Söker Transportledare till Västerås!
2026-05-29
DSV är en dynamisk arbetsplats som främjar samhörighet och mångfald. Vi bedriver vår verksamhet med integritet samt med respekt för olika kulturer och individers värdighet och rättigheter. När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen.
Du kommer att ingå i ett kunnigt bolag med närmare 160 000 anställda i över 90 länder, som arbetar passionerat för att leverera fantastiska kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. Vi strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för vår bransch och att göra affärer på naturens villkor
DSV Haulage AB (DSV Åkeri) är ett helägt dotterbolag till DSV Road. Vi finns på 21 orter i landet och transporterar årligen 8 miljoner paket och godssändningar. Vår verksamhet består av hämtnings-, distributions- och fjärrtrafik inom DSVs inrikes nätverk för gods och paket samt temperaturkontrollerade varor.
DSV Haulage har ca 1100 fordonsenheter och 1100 anställda över hela landet.
Ta möjligheten hos DSV att göra något som är viktigt på riktigt! Vi måste röra oss framåt för att vardagens självklarheter kan förbli just självklara. Du kan röra dig med oss mot något ännu mer effektivt, grönare och bättre. Välkommen att skicka in din ansökan.
Som transportledare på DSV Åkeri har du en nyckelroll för att vår produktion ska leverera högsta kvalitet. I rollen ansvarar du för att leda och planera det dagliga operativa arbetet för chaufförerna inom ditt område.
Rollen passar dig som gillar en kombination av ledarskap, administrativ planering och problemlösning. En viktig del i ditt arbete är kommunikationen med kollegor och medarbetare för att optimera såväl bemanning som fyllnadsgraden på bilarna.
Som Transportledare har du personalansvar för ca 20 chaufförer, vilket innefattar allt ifrån att motivera och inspirera dina medarbetare, till rekrytering, medarbetarsamtal och annan uppföljning.
Du rapporterar till Transportchef Stockholm/Mälardalen. Arbetet utgår från vårt kontor i Västerås, som ligger i anslutning till
vår terminal.
Som person är du positiv och engagerad. Du trivs i en snabbrörlig miljö där det krävs snabba beslut och kreativa lösningar, samtidigt som du är strukturerad och förstår vikten av en god planering. Vidare är du självgående, har en hög kommunikativ förmåga och har lätt för att samarbeta. För att lyckas i rollen som Transportledare tror vi även att du har en ledarstil som inspirerar och motiverar, samtidigt som du har ett tydligt mål på vad du vill uppnå.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Utöver ovan har du:
Erfarenhet av transportledning.
B-körkort
Minst något års erfarenhet av rollen som ledare.
Goda kunskaper i Word och Excel.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av fjärrtrafik sedan tidigare.
C och/eller CE körkort är meriterande
Information och ansökan
Rollen är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är Västerås. Ersättning enligt kollektivavtal.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Mart Maandi, Transportchef via mart.maandi@dsv.com
Ansökningar hanteras löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag (31/5 - 2026), så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringsprocessen består bland annat av urval, intervju och referenstagning. Som en del av rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll på aktuella slutkandidater.
Välkommen med din ansökan!
