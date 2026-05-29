Erfaren CNC-operatör sökes till Råda Industries
Konsultia AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
2026-05-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Göteborg
, Härryda
, Kungsbacka
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Råda Industries är en modern mekanisk verkstad med spetskompetens inom prototyp- och legotillverkning. Verksamheten präglas av hög kvalitet, flexibilitet och ett starkt kundfokus. Produktionen omfattar allt från prototyper och småserier till återkommande tillverkning över längre tidsperioder.
Bolagets kunder finns inom flera teknikintensiva branscher såsom medicinteknik, försvarsindustri, marinindustri och övrig verkstadsindustri - där höga krav på precision och kvalitet är en självklarhet. Med en modern maskinpark och ett kontinuerligt förbättringsarbete erbjuder Råda Industries en utvecklande arbetsmiljö för dig som vill arbeta med avancerad bearbetning och programmering.Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du främst med fräsning i 3- och 4-axliga maskiner där programmering, riggning och självständig körning ingår i det dagliga arbetet. Du kommer att arbeta med indexering i 4-axligt arbete.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Programmering i Edgecam
• Rigga och ställa CNC-maskiner
• Självständig körning och övervakning av produktion
• Ritningsläsning och mätteknik
• Kvalitetssäkring av tillverkade detaljer
• Bearbetning av varierande material och komplexa komponenter
Tjänsten passar dig som vill arbeta nära produktionen och som uppskattar variation, ansvar och tekniska utmaningar i vardagen.Profil
Vi söker dig som har:
• Flera års erfarenhet som CNC-operatör
• God erfarenhet av programmering i Edgecam
• Erfarenhet av 3- och 4-axlig bearbetning
• God kunskap inom ritningsläsning och mätteknik
• Erfarenhet av riggning och självständig maskinkörning
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av Mazak-maskiner
• Erfarenhet av styrsystem från Fanax
• Truckkort
• B-körkortDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Du har ett tekniskt intresse och trivs i en produktionsmiljö där samarbete, flexibilitet och problemlösning är en naturlig del av arbetet
Övrig information
Tjänsten är en direktrekrytering.
Arbetstider är förlagt till dagtid.
För övriga frågor kontakta: emil.emanuelsson@konsultia.seOm företaget
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och hittar guldkorn som andra missar.
Genom åren har vi rekryterat tusentals medarbetare som både vuxit och utvecklats. En del har erfarenhet sedan tidigare men många har också kommit från andra håll och vågat prova sina vingar i en ny bransch. Vi är övertygade om att industrin har något för de flesta och att människor växer med rätt förutsättningar - bara viljan finns.
Vår verksamhet finns över hela Sverige - läs mer om oss på www.konsultia.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), https://konsultia.se/
Marieholmsgatan 42 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Emil Emanuelsson emil.emanuelsson@konsultia.se Jobbnummer
9937130