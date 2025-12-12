Stödpedagog till anpassade skolan
2025-12-12
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor lärande arbetar för ett sammanhållet och inkluderande lärande för alla - från de yngsta till vuxna. Tillsammans skapar vi en kultur där delaktighet, trygghet och höga förväntningar står i centrum. Genom samverkan, språk och närvaro lägger vi grunden för måluppfyllelse och ett livslångt lärande.
Anpassade skolan i Ulricehamns kommun, som ingår i skolområde Tingsholm, erbjuder elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är noggrant anpassad efter varje elevs individuella förutsättningar - från grundskola till gymnasie- och vuxennivå. Verksamheten bygger på samma struktur som grundskolan samtidigt som den omfattar särskilda ämnesområden som främjar elevernas motorik, kommunikation, vardagsaktivitet, estetisk utveckling och verklighetsuppfattning. Här får varje elev möjlighet att utvecklas i en trygg lärmiljö där delaktighet, lärande och framtidstro står i centrum.
Vi söker nu en engagerad, driftig och kunnig medarbetare som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla morgondagens anpassade skola. Du kommer att vara en viktig del i att skapa en trygg, utvecklande och inkluderande vardag för våra elever. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som stödpedagog bidrar du till att utveckla den pedagogiska verksamheten så att den gynnar varje elevs lärande, utveckling och delaktighet -både i skolan och i fritidshemmet. Du samarbetar aktivt med pedagoger och elevassistenter för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö med elevens bästa i fokus.
Ditt uppdrag;
* Stödja pedagoger i planering och genomförande av undervisning och aktiviteter som främjar elevers lärande, delaktighet och inflytande.
* Stötta elevassistenter i deras yrkesroll i nära samarbete med ansvarig chef/intendent.
* Vara en stabil och trygg vuxen med fokus på att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
* Aktivt bidra till inkluderande arbetssätt och främja en miljö där alla elever känner sig sedda, trygga och delaktiga.
* Implementera arbetssätt som ligger i linje med skolans styrdokument och fritidshemmets särskilda uppdrag att erbjuda en utvecklande och inspirerande fritid.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har relevant utbildning som stödpedagog och erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning i kombination med autism.
* Har god förståelse för skolans och fritidshemmets uppdrag enligt Skolverkets läroplan, inklusive värdegrundsarbete, trygghet, delaktighet och lärande.
* Har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
* Har körkort
Erfarenhet från anpassad skola och god kännedom om skolans styrdokument är meriterande.
Som person är du:
* Självständig, trygg och visar professionellt bemötande mot elever, vårdnadshavare och kollegor.
* Lyhörd, kreativ, strukturerad och systematisk i ditt arbetssätt.
* Flexibel och har en god samarbetsförmåga med en tydlig kommunikation.
* Engagerad i att bidra till en lärande kultur där varje elevs behov och potential är i fokus.
Tjänsten är en semestertjänst och din arbetstid är förlagd både i skolan och på fritidshemmet.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att genomföras fortlöpande under annonstiden, anställning sker dock först efter att erforderliga beslut har fattats.
Vi ser gärna att du bifogar examensbevis i din ansökan.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
Enligt avtal.
