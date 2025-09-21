Stödpedagog på timmar
2025-09-21
Adonia LSS söker en stödpedagog till den nyöppnade gruppbostaden Erskavägen i Alingås kommun.
Som stödpedagog deltar du i det vardagliga arbetet och bidrar med din fördjupade pedagogiska kompetens i brukarnas dagliga liv. Du stöttar dina kollegor i arbetet med social dokumentation, genomförandeplaner och övrig dokumentation
Du planerar och utför arbetsuppgifter som innebär aktiviteter, pedagogisk struktur, personlig omvårdnad, dokumentation, och upprättande av genomförandeplaner. Du är delaktig i kartläggning av nya brukare och bistår områdeschef i att ta fram handlingsplaner och riskbedömningar.
Handledning till övriga medarbetare ingår i ditt arbete. I din roll ska du, tillsammans med enhetens andra stödpedagog, kunna stödja och inspirera dina kollegor i den pedagogiska utvecklingen på enheten samt ge brukarna goda levnadsvillkor i form av självbestämmande och delaktighet. Du entusiasmerar dina kollegor och är ett stöd i att tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt , särskilt i mer krävande och komplexa ärenden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: herman@adonia.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stödpedagog".
https://adonia.se/gruppbosta-lss-99/
Erskavägen 6 Kontakt
Områdeschef
Herman Johansson herman@adonia.se 0721 85 25 62
9518919