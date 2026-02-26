Stödpedagog på Boendestöd
2026-02-26
Du har en viktig roll som stödpedagog på Mobila teamet. Vi söker dig som vill vara med och utveckla våra verksamheter utifrån ett genuint brukarfokus. Vi förväntar oss att du vill bidra till utvecklingen av våra verksamheter och vi kan då erbjuda dig att vara med i utformningen av tjänstens arbetsmoment utifrån vad våra verksamheter behöver.
På mobila teamet ger vi stöd i vardagen utifrån tidsbegränsade beslut från vår LSS-myndighet. Insatsen boendestöd enligt SoL, utförs som en punktinsats och utformas tillsammans med brukaren i en genomförandeplan. Det är genomförandeplanen som sedan ligger som grund för arbetet tillsammans med brukaren.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som stödpedagog på mobila teamet kommer du att utveckla, planera och utvärdera det pedagogiska arbetet samtidigt som du ingår i det vardagsnära arbetet med att ge brukare stöd i deras dagliga livsföring. Du förväntas driva metodutveckling och ge dina kollegor stöd i arbetet med metoder utifrån den enskildes behov och intressen så att arbetsgruppen tillsammans utvecklar arbetssätt för att ge brukarna delaktighet, inflytande och större självbestämmande över sitt liv.
Som stödpedagog kommer du att stötta i upprättandet av genomförandeplaner och arbeta mot uppsatta mål tillsammans med övriga kollegor. Du förväntas hålla i möten där stödinsatserna diskuteras och utvecklas, du driver på utvecklingsarbetet i din arbetsgrupp men även för hela mobila teamet där du regelbundet deltar aktivt i enhetens kvalitéts möten tillsammans med övriga 2 stödpedagoger, gruppledare och enhetschef.
Boendestöd är en social och utvecklande insats av pedagogisk karaktär som syftar till att den enskilde ska klara sig på egen hand. Stödet ska anpassas utifrån den enskildes behov av, och möjligheter till, att utveckla ett fungerande vardagsliv. Insatsen utgår från behov och förmågor samt kan vara stödjande eller kompenserande där den egna förmågan ska tas tillvara. Det praktiska stödet ska fungera motiverande, energisparande, och som "igångsättare". Stödet kan fungera som ett lärande stöd, där boendestödet till en början deltar, med mål att det i framtiden leder till självständighet.
Arbetstiden är schemalagd och sker på dag- och kvällstid och kan även ske på helg. Du kommer att vara delaktig i planeringen av schemat för verksamheten och kan påverka din planerade arbetstid.
Arbetsgruppen har personalmöten varje vecka där verksamhetsfrågor och aktuella stödinsatser diskuteras och utvecklas. Som stödpedagog förväntas du hålla i dessa möten och aktivt driva på utvecklingen i rätt riktning med brukarens fokus i åtanke.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där flexibilitet, initiativförmåga och mod är viktiga egenskaper. Vidare har du ett professionellt och salutogent förhållningssätt, förmåga att samverka med den enskilde, anhöriga, kollegor och andra yrkesgrupper.
Arbetet ställer stora krav på att arbeta pedagogiskt på ett strukturerat och tydliggörande sätt, på tålamod och lyhördhet och på att kunna engagera, motivera och vägleda. Kvalifikationer
• Utbildningen stödpedagog 200 Yrkeshögskolepoäng, eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig.
• Du har stor erfarenhet av pedagogiska metoder med inriktning mot funktionsnedsättning
• Du har stor erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Du har stor kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverkar den enskilde
• Du har grundläggande datorkunskaper och stor erfarenhet av social dokumentation med IBIC som grund
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Du innehar manuellt B-körkort
Meriterande:
• MI-utbildning
• Väl förtrogen med sociala myndigheters regelverk och uppbyggnad
• Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med autism, lågaffektivt bemötande och personer med problemskapande beteende, samt erfarenhet av alternativ kommunikation
• Erfarenhet av psykiatriska diagnoser och dess påverkan på den enskildeDina personliga egenskaper
• Lyhörd
• Kreativ
• Snabbtänkt
• Självständig
• Ansvarstagande
• Modig
• Ödmjuk
• Klarar av att arbeta i högt tempo med varierande arbetsuppgifter
• Lågaffektivt bemötande
Vi erbjuder dig
• Möjligheten att arbeta med ständiga förbättringar för att utveckla dig själv och verksamheten mot tydliga mål.
• Friskvårdbidrag i form av friskvårdpeng, upp till 3000 kronor per år.
• Att kunna påverka din egna arbetstid genom årsarbetstid.
• Fortbildning i form av kurser och föreläsningar.
• Återkommande utvecklingsmöten tillsammans med övriga stödpedagoger inom området.
• Som Stödpedagog på Mobila teamet så ingår du i en härlig arbetsgrupp på mellan 6 till 8 personer som blir dina närmaste kollegor. Totalt jobbar idag 28 boendestödjare på mobila teamet och vi utför boendestöd i hela kommunen. Vårt mål är att få människor att växa, bli självständiga och integreras i samhället utifrån sin egna förmåga. Vi utgår ifrån fina lokaler i centrala Södertälje.
• Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
David Salmén david.salmen@sodertalje.se 08-5230 4794 Jobbnummer
9764497