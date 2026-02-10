Stödpedagog
2026-02-10
Länsmansgatans gruppbostad ligger centralt i Vellinge, nära butiker och kollektivtrafik. På gruppbostaden finns fem lägenheter och personalbemanning dygnet runt.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som stödpedagog arbetar du aktivt i gruppbostaden. Arbetsuppgifterna består av stödjande och motiverande samtal, sociala aktiviteter i och utanför hemmet, vardagsnära sysslor i brukarens hem och närmiljö, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och personlig omvårdnad utifrån individuella behov. Du arbetar tillsammans med övrig personal, omsorgspedagog och samordnare för att planera, utföra, följa upp och utvärdera brukarnas aktiviteter och stödinsatser. Som stödpedagog arbetar du med en vägledande roll mot kolleger där du har ett ansvar för vissa verksamhetsövergripande områden.
Du kommer ansvara för social dokumentation, pedagogiskt utvecklingsarbete på individ och gruppnivå samt verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Det innebär att planera, leda och utvärdera det pedagogiska arbetet i samverkan med kollegor, omsorgspedagog och övriga i organisationen. Som stödpedagog arbetar du för att hela arbetsgruppen är med i arbetet kring utveckling och förändring för att skapa delaktighet och teamkänsla.
Du kommer även att vara fritidsansvarig från verksamheten, vilket innebär att du tillsammans med representanter från andra verksamheter arbetar för att skapa en meningsfull och aktiv fritid för personer med beviljad LSS-insats. Vi letar efter dig som är engagerad och har ett driv att styra verksamheten framåt i utveckling tillsammans med dina kollegor och andra pedagoger.
Arbetstiderna är varierande och innefattar dag-, kväll- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor som har behov av stöd och omsorg i vardagen. Om du är kreativ, lösningsfokuserad och trygg i din roll är detta rätt arbetsplats för dig!
Du har kunskap om målgruppen LSS och erfarenhet av att arbeta med pk1. Du är utbildad inom området genom att ha läst stödpedagogsutbildning omfattande 200 yrkeshögskolepoäng alternativt 60 högskolepoäng inom relevant område.
Det är meriterande om du har utbildning och erfarenhet av arbete med:
• Anhörigstöd
• Lågaffektivt bemötande
• Samtalsmatta, sociala berättelser eller seriesamtal
• TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation
• TEACCH och arbete med tydliggörande pedagogik
• Psykisk ohälsa
Som person trivs du med att vara en del av en utvecklande organisation. Du har förmåga att vara självständig i ditt arbete men även att vara en del av arbetsgruppen där samarbete och kommunikation är nyckeln för att ge bästa möjliga omsorg till våra brukare. För att passa in i rollen som stödpedagog är det viktigt att du tar ansvar för ditt uppdrag och ser möjligheter istället för hinder. Du är flexibel men har samtidigt fokus på den struktur som kan behövas i stödet du ger till brukarna. Som stödpedagog på gruppbostad i Vellinge Kommun arbetar du både ensam och i grupp, vilket innebär att du behöver vara en trygg och lugn person som tar ansvar för verksamheten. Du behöver också ha förmåga att leda det pedagogiska arbetet för arbetsgruppen och ha förmåga till överblick och att identifiera verksamhetens behov.
ÖVRIGT
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305008". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033) Arbetsplats
Vellinge kommun, Vård & Omsorg Kontakt
Enhetschef
Karolina Svensson karolina.svensson@vellinge.se 040-425169 Jobbnummer
9732935