Stödpedagog
Lysekils kommun / Behandlingsassistentjobb / Lysekil Visa alla behandlingsassistentjobb i Lysekil
2025-11-14
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Vi söker nu en driven och positiv stödpedagog till Kvarngatans gruppbostad!
Vi erbjuder ett omväxlande och meningsfullt arbete där just din insats gör skillnad.
Kvarngatan är en gruppbostad enligt LSS med sex brukare inom målgruppen funktionsvariationer. Som stödpedagog hos oss kommer du arbeta i ett arbetslag där verksamhetspedagog, stödpedagog och stödassistenter ingår. Vi utgår från individens behov i centrum och verksamheten bygger på respekt för självbestämmande, delaktighet och inflytande.
Vi söker dig som lockas av att vara med och utveckla verksamhetens kvalitet och pedagogiska innehåll med största fokus på våra brukare. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak att stödja människor med olika funktionsnedsättningar. Som stödpedagog deltar du i det brukarnära vardagsarbetet men kommer också ha en central roll i verksamhetens pedagogiska utveckling, på både individ- och gruppnivå. Tillsammans med arbetsgruppen upprättar du, genomför och följer upp genomförandeplaner och rutinbeskrivningar. Som stödpedagog vägleder du och säkerställer att dokumentation utförs utifrån gällande regelverk. Du ansvarar för att söka ny pedagogisk kunskap, är en förebild i det pedagogiska arbetet och står för ett reflekterande förhållningssätt.
I samarbete med enhetschef och verksamhetspedagog kommer du att utveckla arbetsmetoder och vid behov leder du vissa pedagogiska mötesformer med arbetsgruppen. Du kommer också vara ett stöd för dina kollegor i att planera och genomföra aktiviteter tillsammans med brukare. Inom ramen för ditt arbete kommer du att samverka med andra huvudmän så som legitimerad personal, gode män och anhöriga. I tjänsten ingår delegerade uppgifter från legitimerad hälso- sjukvårdspersonal så som läkemedelshantering. Kvalifikationer
Du skall ha eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 KY poäng eller motsvarande 60 högskolepoäng, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom funktionsvariationer, har du arbetat som stödpedagog tidigare är detta meriterande. Du behöver ha förmåga att sätta dig in i och förstå brukarens olika stödbehov samt hur detta påverkar den dagliga livsföringen. Då arbetet är brukarnära behöver du vara bekväm med att arbeta på delegation från legitimerad hälso- sjukvårdspersonal.
I rollen som stödpedagog kommer du ha arbetsuppgifter som innefattar dokumentation och upprättande av genomförandeplaner, du behöver därför kunna uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av IBIC, AKK och lågaffektivt bemötande.Dina egenskaper
Som person är du trygg, stabil och ansvarstagande. Du planerar och prioriterar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och har ett starkt engagemang för målgruppen. Du har god samarbetsförmåga och tycker om att dela med dig av dina erfarenheter men också att ta till dig nya kunskaper. Som person behöver du vara kreativ och kunna omsätta teori till praktik tillsammans med din arbetsgrupp. Anställningsvillkor
I tjänsten ingår schemalagd arbetstid dag, kväll samt helg. Som anställd i Lysekils kommun kan du komma att bli krigsplacerad i din befattning.
Utdrag ur belastningsregistret krävs och ska uppvisas vid eventuell intervju.
Intervjuer kommer ske löpande under rekryteringsprocessen. Tjänsten tillsättes under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Månadslön enligt avtal, individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
