Stödpedagog
2025-09-25
Arbetsuppgifter Stödpedagog inom funktionsstöd
Ditt uppdrag:
Som stödpedagog arbetar du nära våra brukare och kollegor för att skapa en trygg, strukturerad och utvecklande vardag. Du ansvarar för både individuellt stöd och övergripande pedagogisk utveckling.
Du:
• Ger pedagogiskt och visst praktiskt stöd utifrån brukarnas genomförandeplaner.
• Leder det pedagogiska arbetet och utvecklar metoder och arbetssätt.
• Coacher och stöttar kollegor i vardagen för att höja kvaliteten i verksamheten.
• Samarbetar med andra stödpedagoger inom enhetschefens samlade LSS-verksamhet.
• Dokumenterar enligt gällande riktlinjer och arbetar med tydliggörande pedagogik.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av funktionsstöd och kunskap inom PFA, social dokumentation och lågaffektivt bemötande.
• Är trygg i dig själv, ansvarstagande och har ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt.
• Är strukturerad, initiativrik och flexibel då förutsättningarna i arbetet kan förändras snabbt.
• Har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med både kollegor och externa kontakter som anhöriga, gode män och daglig verksamhet.
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad varje dag.
• En engagerad arbetsgrupp med högt tempo, stort hjärta och högt i tak.
• Möjlighet att vara med och påverka arbetssätt i en kommun som är ledande inom LSS.
• Schemalagt arbete dag, kväll och helg. Schema planeras i Time Care.
Vår kommun har utsetts till Bästa LSS-kommun 2024, och vi fortsätter utveckla vårt arbete med brukaren i fokus. Nu söker vi en flexibel och kompetent stödpedagog till en omväxlande och meningsfull roll inom funktionsstöd.Kvalifikationer
Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot funktionshinder med pedagogisk inriktning minst 200 YH-poäng eller 60 HP tex beteendevetare, fritidspedagog m fl.
ÖVRIGT
Anställningens omfattning
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid.Eller enligt överenskommelse
Antal: 2
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
