Stödjare till konsultchef

FlexPro Bemanning AB / Organisationsutvecklarjobb / Eskilstuna
2025-10-22


Stödjare till konsultchef - flexibel uppdragsroll

Publiceringsdatum
2025-10-22

Om tjänsten
Vi söker dig som vill ha en självständig roll där du stöttar vår konsultchef i att skapa nya kontakter och möjligheter för verksamheten. Rollen innebär kommunikation med externa parter med fokus på att bidra till företagets tillväxt.
Det är en uppdragsbaserad roll där vi lägger stor vikt vid resultat. Mer detaljer om upplägg och ersättning ges vid vidare kontakt.
Vi erbjuder:
* Flexibel arbetsform
* Resultatbaserad ersättning
* Möjlighet att utvecklas inom bemanning och affärsutveckling
Vi söker dig som:
* Är självgående, kommunikativ och driven
* Gillar att bygga relationer och skapa möjligheter
* Har intresse för bemanning, försäljning eller rekrytering
Tidigare erfarenhet är meriterande men inte avgörande - rätt inställning är viktigast.
Urval sker löpande - vänta inte med att ta kontakt!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@flexprobemanning.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
FlexPro Bemanning AB (org.nr 559534-7153)

Jobbnummer
9568208

