Stödassistenter till Solskiftet barn och unga
Österåkers Kommun / Vårdarjobb / Österåker Visa alla vårdarjobb i Österåker
2025-12-19
Vi inom verksamhetsområde vård och omsorg ansvarar för kommunalt driven vård och omsorg inom äldre- och funktionshinderområdet. Våra medarbetare har kompetens inom det medicinska, beteendevetenskapliga och sociala området, samt inom språk och kultur. Vi utgår alltid från kundens behov och ger varje kund ett gott bemötande, bra service, trygghet och inflytande. Vårt arbete präglas av ansvar, möten och samspel med andra människor.Är du en vass pedagog som brinner för kvalitet och förändringsarbete? Sök till oss på Solskiftet barn och unga.
Vi söker dig som vill arbeta som Stödassistent inom LSS på korttidsboende och nystartat barnboende. Du kommer möta personer med unika och komplexa behov och vi vill ge dem möjlighet att utvecklas, nå sina drömmar och kunna delta i samhället på sina egna villkor.
Här finns stora ambitioner och visioner för framtiden.
Brinner du för att vilja hjälpa andra, se utveckling och förändringar? Vill du delta i en verksamhet som har kunden i fokus? Tycker du om att arbeta med barn och ungdomar och ser att de är vår framtid? Välkommen med din ansökan!
Ditt nya jobb
Ditt arbete handlar till största delen av att ge stöd till kunderna efter deras behov och önskemål. Det kan handla om vardagliga sysslor som matlagning, handling, tvätt och städ men också att tillsammans med kunden planera fritid och andra aktiviteter som kan öka självständighet och tillit till egen förmåga och utveckling. Vi arbetar för att skapa trygghet och trivsel med stor respekt för individens självbestämmande och integritet. Då våra kunder kan ha utmanande eller avvikande beteende blir en viktig uppgift att tillsammans med arbetsgruppen arbeta efter beslutade rutiner och arbetssätt som ger en trygg och säker vardag för alla. Uppdraget kan vara känslomässigt krävande.
I dina arbetsuppgifter ingår administration som till exempel dokumentation, riskbedömningar och upprättande av handlingsplaner. Tillsammans arbetar vi för att skapa en arbetsplats där vi sätter höga mål, delar med oss av kunskap, är nyfikna och har kul. Vi sätter alltid kundens intressen i första rummet!
Vi letar efter dig med ett stort intresse av att arbeta med människor samt har ett professionellt och flexibelt arbetssätt. Du har lätt för att arbeta självständigt såväl som i samarbete med andra. Du kommer utföra ditt arbete under stort ansvar. För att lyckas med det vill vi att du har:
• Gymnasial utbildning från Omvårdnadsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet innehållandes specialpedagogik 1 och 2. Annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant kan vara aktuell.
• Erfarenhet av arbete inom LSS verksamhet och kunskap om olika diagnoser inklusive neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
• Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande (LAB) och Motiverande samtal (MI) samt god förmåga att kunna omsätta denna kunskap i det praktiska arbetet med den enskilda kunden.
• Goda kunskaper i svenska språket.
• Goda datakunskaper.
• Körkort B är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Registerutdrag från polisen uppvisas vid intervju.
Österåkers kommun tillämpar i vissa system elektronisk signering så du behöver ett mobilt BankID.
Anställningens omfattning
Deltid / heltid
Anställningsform
1 tillsvidare + 1 vikariat
Vi söker även timvikarier.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
2026-01-06
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
