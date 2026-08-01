Stödassistenter till ny gruppbostad i Bromma
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2026-08-01
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Vi erbjuder
Vill du vara med och driva ett kvalitativt omsorgsarbete med fokus på ett professionellt arbetssätt samt synsätt inom LSS?
Är du en trygg stödassistent som vill bidra till att skapa hälsa och har ett högt engagemang för målgruppen? Vill du tillsammans med oss arbeta för att ta drömmar på allvar? Då kan du vara den person vi söker!
Vi söker flera stödassistenter till en ny gruppbostad som öppnar till hösten samt till en av våra befintliga gruppbostäder . Du kommer att tillhöra enheten för personligt stöd som i sin tur tillhör avdelningen Socialtjänst och fritid, Bromma stadsdelsförvaltning. På gruppbostäderna bor vuxna personer med olika funktionsnedsättningar.
Vi erbjuder individuellt anpassat stöd efter de boendes önskemål, behov och möjligheter. Verksamheterna grundas på respekt, trygghet och delaktighet med utgångspunkt från LSS, lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Verksamheten är belägen i Bromma med gångavstånd till kollektivtrafik. Du kommer att arbeta schemalagd arbetstid dag/kväll/helg vardag såväl som söndag och helgdag. För tjänsten på den nya gruppbostaden ingår sovande jour på arbetsplatsen. För tjänsten på den befintliga gruppbostaden ingår ingen nattjänstgöring. Schema kan förändras utifrån verksamhetens behov.
Din roll
Som stödassistent hos oss är du en viktig del i vårt arbete med att aktivt arbeta och bidra till att de
boende känner sig trygga, sedda, delaktiga, uppskattade och viktiga. Genom att vara nyfiken och lyhörd för den boendes behov, förmågor och drömmar skapar du hälsa tillsammans med dina kollegor och chef. Detta är grundläggande för det salutogena förhållningssätt som våra verksamheter bygger på. Vi arbetar med metoden KOMPASS på alla våra verksamheter. Som stödassistent arbetar du med att ge stöd och service till de boende i deras egna hem samt skapa meningsfull fritid. Stödet innebär bland annat personlig omvårdnad samt förekommande vardagliga sysslor som finns i ett hem. I arbetet ingår att föra löpande digital dokumentation i ParaSoL och du ska säkerställa att viktig information rapporteras vidare. Du arbetar i enlighet verksamhetens överenskomna rutiner, handlingsplaner och scheman.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbete med målgruppen
• Har erfarenhet av att arbeta med personer med olika funktionsnedsättningar såsom intellektuell
funktionsnedsättning och autism
• Har en god samarbetsförmåga för ett väl fungerande samarbete gentemot brukare, kollegor och
samarbetspartners
• Har ett tydligt, motiverande och uppmuntrande förhållningssätt
• Har en god grundsyn till människan och kan se till varje enskild individs intresse och förmåga
• Är flexibel
• Är trygg och stabil i din yrkesroll som kan behålla lugnet i utmanande situationer
• Jobbar på ett lågaffektivt sätt i ditt bemötande
• Trivs med att jobba såväl självständigt som i team, är prestigelös och har alltid brukarens bästa som utgångspunkt.
• Behärskar det svenska språket med god kvalitet, vilket är viktigt i kommunikationen med de boende, vid dokumentation och samarbete med kollegor och externa kontakter.
För att arbeta hos oss är det en förutsättning av du varje dag har ett intresse, en vilja och en förmåga att möta våra brukare.
Din kompetens och erfarenhet
Du behöver för tjänsten:
• undersköterskeutbildning eller annan gymnasieutbildning med inriktning vård- och omsorg som kan prövas likvärdig
• goda kunskaper om och erfarenhet av personer med funktionsvariationer såsom utvecklingsstörningoch neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t ex autism.
• erfarenhet av LSS och kunskap i att arbeta med ett lågaffektivt bemötande som är kopplat till vårt pedagogiska ramverk.
• goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
• god datorvana och erfarenhet av social dokumentation
Vi ser det som meriterande med:
• Kunskaper i Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation (TAKK)
• Kunskap om alternativ kommunikation exempelvis bildstöd
• Erfarenhet av arbete med utmanande beteenden
• Erfarenhet av hantering av olika tekniska hjälpmedel
• B-körkort
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Inför eventuell intervju medtag svensk/EU EES ID-handling eller pass samt relevanta originalhandlingar för tjänsten, utbildningsbevis/examensbevis, ev. utfärdad legitimation för yrket, intyg eller arbetstillstånd.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från Polisens belastnings- och misstankeregister. För arbete med LSS-insatser för barn med funktionsnedsättning måste du lämna in ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och ska inte vara äldre än sex månader, respektive ett år för arbete med barn, från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Köpsvägen 24, Bromma (visa karta
)
168 67 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromma stadsdelsförvaltning, Område personligt stöd, Enhet 8 Kontakt
Kamilla Lantz, Vision 076-1206999 Jobbnummer
10017653