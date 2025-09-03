Stödassistenter till Gruppbostad Rosenborgsgatan 28
2025-09-03
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ge stöd för personer med funktionsnedsättning? Trivs du att arbeta både med pedagogiska och sjukvårdande insatser? Då kommer rollen som stödassistent på Gruppbostad Rosenborgsgatan 28 passa dig.
Var med och skapa en meningsfull vardag för andra - din omtanke gör skillnad!
Ditt nya arbete
Du kommer arbeta nära medborgaren i vardagen för att stödja och främja ett självständigt liv. Arbetsuppgifterna omfattar socialt stöd, personlig omvårdnad, medicinering, aktiviteter och hushållsarbete - alltid med medborgarens delaktighet i fokus. Personalen använder sig av tydliggörande pedagogik genom bildstöd, scheman och TAKK. Det ingår även sjukvårdande insatser som trakeostomi, hostmaskin, ventilator och sond - vilket kräver hög yrkesskicklighet. Omsorgsnivån för medborgarna är varierande, från stödjande till helt kompenserande beroende på livsområde.
I din roll ansvarar du för social dokumentation, genomförandeplaner och kontaktmannaskap. Samverkan sker med anhöriga, legala företrädare, kollegor, chef och andra professioner som hälso- och sjukvård, arbete/sysselsättning och myndigheter. Tillsammans identifierar och skapar ni förutsättningar för individuell utveckling och motivation. Andra arbetsuppgifter kan förekomma och variera över tid.
Dina kompetenser
- Du som söker är utbildad stödassistent: kräver ett avslutat gymnasieprogram i barn och fritid med inriktning socialt/pedagogiskt arbete eller vård- och omsorg med programfördjupning funktionshinderområdet/psykiatri. Alternativt har du annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med trakestomi, i minst två år, kan ersätta utbildningskravet
- För att kunna behärska komplexa omvårdnadsmoment krävs erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
- Goda kunskaper i svenska i tal, skrift och läsförståelse krävs för hantering av dokumentation, informationsinhämtning och kommunikation. Du ska kunna ta till dig och förmedla komplex information kring omvårdnadsinsatser till kollegor och andra berörda
- Du behöver även vara trygg med att använda digitala arbetsverktyg
Som person är du uppmärksam och noga. Med god pedagogisk förståelse och empatisk förmåga möter du människor utifrån deras individuella behov. Du är tillmötesgående och tålmodig genom att behålla lugnet, även i pressade situationer. Vidare är du strukturerad och självgående men samarbetar också väl med andra. Framför allt drivs du av att stödja, motivera och bidra till utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett varierande och roligt arbete med möjligheten att göra verklig skillnad i andras liv. Vi värderar gott samarbete, kunskapsutbyte, teamkänsla och att alla bidrar till en trivsam arbetsmiljö.
Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun en trygg anställning och kan ta del av generella förmåner såsom friskvårdsbidrag. Du kan läsa mer här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Gruppbostad Rosenborgsgatan 28 finner du i centrala Huskvarna med ett attraktivt läge i närhet till affärer, restauranger och grönområden. På vår rymliga innergård finns en trivsam uteplats för de boende. Här bor sex vuxna medborgare med olika intellektuella funktionsnedsättningar - alla i behov av stöd i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamhetens mål är att främja individens personliga förmågor med beaktande av personlig integritet.
För dig som arbetar här finns det goda pendlingsmöjligheter med närhet till cykelväg längs Vättern, station, buss precis utanför, samt parkeringsgarage i byggnaden. Personalstyrkan består idag av 16 medarbetare, varav fyra arbetar vaken natt och 12 arbetar dag/kväll. Vi söker nu efter nya kollegor att komplettera vårat team!
Bra att veta
Rekryteringen avser tillsvidaretjänster och vikariat på ungefär 6-12 månader utefter tillträde och överenskommelse. Arbetstiden innefattar dag och kväll, vardag som helg. Jönköpings kommun erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad och samplanering med arbete på annan verksamhet förekommer.
Löpande urval och intervjuer tillämpas, vilket innebär att tillsättning av tjänster kan ske innan sista ansökningsdag. Erbjudande av anställning på annan verksamhet kan även bli aktuellt. I din ansökan vill vi att det finns ett CV och bifogat examensbevis, samt gärna aktuella tjänstgöringsintyg. Innan anställning ska din erfarenhet styrkas via intyg.
Vill du veta mer?
Kontakta Enhetschef, Lena Bolling: 036-10 77 86
Fackliga representanter: http://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Stödassistent!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
