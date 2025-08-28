Stödassistenter till gruppbostad LSS
2025-08-28
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Nu söker avdelningen LSS boende och arbete 2 stödassistenter.
Gruppbostaden ligger i Alingsås stad nära ett stort shoppingcenter med möjlighet att utföra ärenden på lunchen. Gruppbostaden är för individer med olika neuropsykiatriska funktionshinder. Bostaden är bemannad dygnet runt med vaken natt vilket innebär att alla stödassistenter arbetar på schema med varierande arbetstider både kvällar och helger. Sovande jour ingår inte i dessa tjänster.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig bl. a:
• Kompetensutveckling, bl. a yrkesresan och det pedagogiska förhållningssättet
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• En trygg anställning
• Cykelförmån
• Föräldrapenningtillägg
Vill du fortsätta utvecklas och arbeta med det pedagogiska förhållningssättet och samtidigt göra skillnad på riktigt? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
I rollen som stödassistent arbetar du i enlighet med vårt pedagogiska förhållningssätt. Du arbetar till stor del med att stötta de boende i deras vardag genom ett lågaffektivt bemötande och med tydliggörandepedagogik. Vidare arbetar du med att sammanväva de boendes sociala nätverk. En utgångspunkt för ditt arbete är god samverkan med anhöriga, gode män och andra instanser som är viktiga för de boende. Utifrån våra brukares behov behövs en trygg personalgrupp som står stadigt i motgångar och förstår det utmanande beteendet och dess olika former.
Det är viktigt att du som medarbetare är nyfiken på att hitta verktyg som ger brukarna möjlighet att utvecklas och känna delaktighet. Att vara bekväm med att den kartläggningen är livslång och ständigt är i förändring. I tjänsten ingår att främja utvecklingen av brukarens resurser för att ge så goda förutsättningar som möjligt till ett självständigt liv med hög livskvalité. Det är viktigt för oss att se på arbetsgruppen som en helhet där vi genom samarbete skapar en dynamisk arbetsmiljö.
Vi arbetar utifrån värdegrunden att människor uppför sig om de kan, kan dem inte behöver vi hjälpa dem att hitta andra verktyg i situationer som de upplever som svåra. Vi arbetar aktivt för att locka fram den egna viljan att vara delaktig hos de boende. Att utifrån deras behov och möjligheter skapa val som får dem att känna delaktighet. Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
• Utbildad stödassistent, undersköterska eller har annan likvärdig utbildning.
• Tidigare arbetserfarenhet från verksamheter inom LSS och arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande.
• Väl förtrogen med digitala plattformar och har erfarenhet av att dokumentera i system.
• B-körkort.
Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt och du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Kommunicering med brukare, närstående och medarbetare sker på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt. På samma sätt som du behöver förvissa dig om att brukaren och anhöriga förstår given information, visar du själv tydligt att du har förstått innebörden av given information från brukare, anhöriga, kollegor och chef. För att lyckas i rollen är du trygg i dina personliga värderingar och de värderingar verksamheten står för.
Du behöver fungera väl i utmanande situationer och behålla lugnet och nyfikenheten i alla lägen. Du är en person som verkligen vill göra skillnad för individen, att man vill vara verktyget till goda levnadsvillkor. Du drivs av att hitta lösningar och skapa utveckling. Du testar gärna nya saker men förstår och respekterar rutiner som fungerar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Se länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
