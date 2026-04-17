Stödassistenter till gruppboenden LSS
2026-04-17
Publiceringsdatum2026-04-17
Hedeskogen Nedre är en gruppbostad i Tanumshede som omfattar en boendeplats. Här arbetas kontinuerligt med trygghet, bemötande och delaktighet med ett högt fokus på utveckling och kvalité. Vi söker dig som vill arbeta med att ge stöd och hjälp i det dagliga livet till personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, hos oss får du ett roligt och varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Tjänsterna är en tillsvidaretjänst på 100 procent. Tillträde enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
Utifrån ett socialpedagogiskt och kreativt synsätt arbetar vi för att kunna ge stöd och hjälp i det dagliga livet. Vi erbjuder en social samvaro och medverkar till en meningsfull aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Arbetet sker utifrån individuella behov och skall bidra till självständighet efter egna förutsättningar. Vi arbetar med kontaktmannaskap och löpande dokumentation samt genomförandeplaner. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik AKK samt lågaffektivt bemötande.
Tjänsten har schemalagd arbetstid och huvuddelen av arbetet är förlagt till kvällar och helger, journätter ingår.Kvalifikationer
Utbildningskrav är Vård- och omsorgsprogrammet med kurserna; "socialpedagogik" samt "specialpedagogik 2" eller Barn- och fritidsprogrammet inriktning socialt arbete med kurserna; grundläggande vård och omsorg", "specialpedagogik 1" samt "specialpedagogik 2". Utöver detta krävs det godkänd i svenska 1 och samhällskunskap på gymnasienivå. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Utbildning och erfarenhet från att ha arbetat med personer med funktionsvariationer och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer är ett krav. Vi tänker att du har erfarenhet av att arbeta med social dokumentation och att du har god datorvana. Du behöver ha god förmåga att hantera svåra situationer och samtidigt behålla en stark tilltro till människors förändrings- och utvecklingsförmåga. Tjänsten kan komma att rekryteras löpande. Körkort behörighet B.Anställningsvillkor
Tanums kommun eftersträvar att vara en rökfri arbetsplats, därför uppskattar vi att du är rökfri. Månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal.
För den som erbjuds anställningen krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag ur Rikspolisstyrelses belastningsregister.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med möjlighet att arbeta upp till heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas i max sex månader.
Vi kan komma att göra urval och påbörja intervjuer löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan senast den 8 maj 2026.
Upplysningar
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av enhetschef Lisa Sethman, tfn 0525-180 85. Fackliga företrädare nås på 010-4429431.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
Visar giltig ID-handling
Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.
Tanum Kommun - Att bo i Tanum | nykommun.se
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och möjligheter i Tanums kommun!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tanums kommun
457 31 TANUMSHEDE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Funktionshinderverksamheten, Hedeskogens gruppboende Kontakt
Lisa Sethman 0525-18085
