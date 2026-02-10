Stödassistenter till familjenära boendestöd
2026-02-10
Är du en trygg, lyhörd och engagerad person som vill arbeta för att stärka familjer?
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och etablerar nu en ny grupp i vår verksamhet som ska erbjuda stöd till familjer i utsatta livssituationer. Därför söker vi två stödassistenter som vill vara med från start och bidra till att skapa en trygg och meningsfull vardag för både barn och föräldrar.
Du blir en del av ett nystartat team bestående av två stödassistenter och en samordnare. Familjenära boendestöd kommer att vara en del av ordinärt boendestöd och tillhöra den ordinarie verksamheten. Hos oss på boendestöd är samarbete och kollegialt stöd en självklarhet och vi arbetar tätt tillsammans inom enheten. Placeringen utgår från vårt centrala kontor i Östersund, men större delen av arbetet sker ute i verksamheten tillsammans med familjerna. Arbetstiderna följer ett skiftschema med pass mellan kl. 07.00 och 20.00 på vardagar. Även arbete på söndagskvällar kan förekomma.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Ditt nya jobb
Familjenära boendestöd är en insats med ett tydligt föräldra- och familjefokus. Som stödassistent inom familjenära boendestöd arbetar du med att genomföra beviljade insatser riktade till både föräldrar och barn. Du arbetar självständigt i familjernas hem med ett starkt fokus på att stärka föräldraskapet vilket innebär att ge ett praktiskt, pedagogiskt och kompenserande stöd anpassat efter de behov som finns hos varje enskild individ och familj.
Du kommer i huvudsak att arbeta med personer som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och har du kunskaper om eller har arbetat med personer med NPF tidigare ses det som meriterande. Det kan handla om att stödja familjen i att skapa fungerande morgon- och kvällsrutiner, planera och genomföra aktiviteter tillsammans med föräldrarna eller bistå i kontakter med olika myndigheter. Uppdraget kan även omfatta riktade insatser direkt till barn, där du säkerställer att deras omsorgsbehov tillgodoses. Det kan exempelvis innebära att följa med barnet på fritidsaktiviteter eller finnas med i andra vardagliga situationer för att skapa trygghet och struktur. Inom ramen för uppdraget kan du, vid behov, även komma att ge stöd till medborgare inom ordinärt boendestöd.
Du har ett nära samarbete med teamets samordnare och vårt mål är att tillsammans arbeta utifrån evidensbaserade metoder, i syfte att ge familjerna förutsättningar att skapa en fungerande och hållbar vardag.
Vanliga arbetsuppgifter
• Praktiska uppgifter i hemmet som städning, matlagning, planering och strukturering av vardagen.
• Stötta och vägleda föräldrar i föräldraskapet.
• Medverka vid olika aktiviteter tillsammans med föräldrar, barn eller hela familjen.
• Följa upp arbetet med familjenära boendestöd.
• Samarbeta internt och externt i frågor som rör familjens insatser.
• Dokumentation i Viva.
Din kompetens

Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska, stödassistent, socialpedagog, behandlingspedagog eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten.
• Goda kunskaper i det svenska språket, muntligt och skriftligt.
• B-körkort.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med föräldrar och barn.
• Kunskaper och/eller erfarenheter om NPF.
• Goda datorkunskaper.
• Erfarenhet av dokumentation i vårt journalsystem Viva.
• Erfarenhet av pedagogiskt arbete.
Vi söker dig
Vi söker dig som vill stödja barn och föräldrar i olika livssituationer. Du har empatisk förmåga och kan möta både barn och vuxna med förståelse och respekt. Du är flexibel och anpassar dig när familjers behov förändras.
Vi söker dig

Vi söker dig som vill stödja barn och föräldrar i olika livssituationer. Du har empatisk förmåga och kan möta både barn och vuxna med förståelse och respekt. Du är flexibel och anpassar dig när familjers behov förändras.

Som person är du lojal och står bakom verksamhetens mål, och du kommunicerar professionellt i alla sammanhang. Med din pedagogiska insikt kan du förmedla information på ett sätt som passar olika mottagare. Du har personlig mognad, är trygg, lyhörd och kan skilja på det professionella och privata. Din goda samarbetsförmåga gör att du arbetar väl med både familjer och kollegor. Du är självgående, tar ansvar och driver ditt arbete framåt. I stressade situationer förblir du stabil, skapar lugn och fokuserar på det som är viktigast för familjens bästa.

Övrig information
Då arbetet omfattar arbete med minderåriga kommer uppvisande av ett utdrag ur belastningsregistret krävas för dig som är aktuell för denna tjänst. Du får mer information om detta om vi bedömer att du är aktuell att gå vidare med i rekryteringsprocessen.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Om Vård- och omsorgsförvaltningen

Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.

Ersättning

Månadslön
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef för Boendestöd
