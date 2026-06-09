Stödassistenter till Ejderns och Rosinas gruppbostäder
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2026-06-09
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Vill du göra skillnad – varje dag? Vi söker nya kollegor till Ejderns och Rosinas gruppbostäder. Vi söker en engagerad medarbetare för en tillsvidareanställning på Ejdern samt en vikarie till Rosinas gruppbostad.
Hos oss på Ejdern får du möjlighet att arbeta i en modern och nybyggd gruppbostad mitt i centrala Kumla. Här möts du av ljusa och luftiga gemensamhetsytor. Vi arbetar med individens behov i centrum och strävar efter att skapa en trygg, utvecklande och meningsfull tillvaro för de som bor hos oss.
Rosinas ligger i lugna Åbytorp och erbjuder en naturnära arbetsplats. Här finns en härlig tomt och ett hemtrevligt enplanshus som skapar goda förutsättningar för både aktiviteter och återhämtning. Vi arbetar nära varandra och lägger stor vikt vid delaktighet, kontinuitet och ett varmt bemötande. Vikariatet på Rosinas sträcker sig mellan september 2026 - februari 2027.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
Vi erbjuder:
• Stöd av en kunnig stödpedagog
• Nära samarbete med sjuksköterska och arbetsterapeut
• Kompetensutveckling och handledning
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som stödassistent kommer du i första hand att arbeta på Ejderns eller Rosinas gruppbostad, men arbete på andra enheter kan också förekomma. Arbetstiden är förlagd både dag, kväll och helg. Även arbete på natten med sovande jour kan förekomma.
Din viktigaste uppgift är att stötta hyresgästerna till ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt, utifrån deras egna behov och förmågor.
Arbetet är varierande och innebära att:
• Stötta i vardagssysslor
• Laga mat
• Ge nära vård och omsorg
• Planera och delta i aktiviteter
• Vara en länk i kontakter med myndigheter
• Stötta i både individuella och gemensamma fritidsaktiviteter
Du arbetar nära dina kollegor och tillsammans skapar ni ett professionellt, tryggt och respektfullt arbetssätt. Era insatser bygger på evidensbaserade metoder, tydliga rutiner och en öppen, kreativ dialog.
I rollen ingår också dokumentation och att upprätta genomförandeplaner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är van att arbeta lågaffektivt, är positiv och engagerad samt tar ansvar och bidrar aktivt i arbetet. För att trivas i rollen behöver du uppskatta flexibilitet i arbetet och samtidigt vara strukturerad, kreativ och lösningsfokuserad. Du har lätt för att samarbeta med både kollegor och andra aktörer.
Du har utbildning inom vård och omsorg, eller en motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har god datorvana, har erfarenhet av dokumentation och kan uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kommer ske löpande, välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Schemalagd arbetstid dag, kväll och helg.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO 66/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1 (visa karta
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692 80 KUMLA Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Enhetschef LSS
Eleonora Plånborg eleonora.planborg@kumla.se 019-588141 Jobbnummer
9954209