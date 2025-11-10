Stödassistenter till Barkvägen och Billingstorpsvägen
Bostad med särskild service är en anpassad boendeform för vuxna personer med funktionsnedsättningar, som behöver stöd i vardagen. Det finns två former av bostad med särskild service, gruppbostad och servicebostad. Verksamheten är en del av sektor vård och omsorg, Skövde kommun.
Sektor vård och omsorg har ett viktigt samhällsuppdrag. Vi jobbar med stöd, service, vård och omsorg till människor i alla åldrar och vår verksamhet präglas av professionalitet och mänskliga värden.
Här jobbar vi tillsammans, som ett team. Vi hjälps åt och stöttar varandra när det behövs. Du är omgiven av hög kompetens, erfarna kollegor och chefer. I rollen får du också så mycket tillbaka från dem du finns där för. Leenden, tacksamhet, förtroende, skratt, vänskap och livshistorier- här är du alltid uppskattad och betydelsefull.
För att kunna ge de bästa förutsättningarna för att våra brukare/patienter ska få en så bra stöd och omsorg som möjligt och att våra medarbetare ska lyckas och utvecklas på jobbet är utvecklingsarbete och ständiga förbättringar i fokus hos oss. Vi vill ligga i framkant inom det vi gör.
Som medarbetare hos oss är du viktig, vi vill att du ska utvecklas och stanna, därför får du löpande utbildning och kompetensutveckling och om du vill finns alla möjligheter att testa olika roller och att göra intern karriär.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Vi söker nya medarbetare till våra gruppbostäder på Barkvägen och Billingstorpsvägen!
Utöver tjänsterna så behöver vi även tillsätta ett vikariat på Billingstorpsvägen.
Vi söker dig som vill ha ett givande och utvecklande arbete. I rollen som stödassistent inom bostad med särskild service har du möjlighet att bidra till att våra brukare ska kunna få en så hög livskvalitet i sin vardag som möjligt. Utifrån individuella behov och önskemål stöttar du våra brukare genom att vara ett praktiskt och vardagligt stöd. Du ingår tillsammans med stödpedagogerna också i det vardagsnära arbetet med brukarna i deras dagliga sysselsättning. På ett pedagogiskt sätt stimulerar och motiverar du individen till delaktighet och ett självständigt liv. I uppdraget ingår även arbete med dokumentation i våra system.
Du hjälper brukarna med vardagsnära aktiviteter som till exempel sysslor i hemmet, personlig omvårdnad och fritidsaktiviteter. I arbetsuppgifterna ingår även hjälp med förflyttningar, utdelning av medicin, hantering av fysiska och digitala hjälpmedel samt att utföra delegerade och ordinerade insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Utöver de uppgifter som ingår i arbetsbeskrivningen ingår även att du har ett utökat ansvar inom ett specifikt område. Din chef utser, i samråd med dig, vilket område som passar dig och din profil bäst. Exempel på sådana roller är; ansvarig stödassistent, brandskyddsombud och hygienombud.
Din kunskap och din erfarenhet är värdefull, därför ingår det i din roll att bidra till utveckling av våra gemensamma arbetssätt.
Inom sektor vård och omsorg arbetar vi flexibelt mellan de olika enheterna. Det innebär att du även gör arbetspass (resurspass) på andra boenden än det du normalt arbetar på.
"Fantastiskt roligt jobb, man gör gott. Man går hem och känner att man har gjort ett bra jobb och hjälpt andra. Det är ett tacksamt jobb, man ger vardagen en guldkant".
/medarbetare sektor vård och omsorgKvalifikationer
Vi söker dig med gymnasieutbildning och godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet, eller annan likvärdig utbildning. Det är positivt (men inget krav) om du har kunskap om samtalsmetodik, som motiverande samtal (MI), sociala berättelser eller ritprata. Erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är också meriterande.
Som person är du lugn och trygg och har ett respektfullt, gott och anpassat bemötande. För att lyckas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga, är lösningsfokuserad och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. För att trivas i rollen tror vi att du har förmåga att ta eget ansvar i din yrkesroll, är initiativrik och van vid att arbeta självständigt.
I den här rollen är det viktigt att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska eftersom du och brukaren behöver förstå varandra, men också för att kunna genomföra dokumentation. Du har datorvana och gärna erfarenhet av social dokumentation.
Att vilja stötta och utveckla andra människor är en av de egenskaper som behövs allra mest i vårt samhälle. Och du som har den i dig är den verkliga framtiden.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Vid anställning ska utdrag från polisens belastningsregister kunna visas.
ÖVRIGT
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://skovde.se/naringsliv-arbete/Jobba-hos-oss/
Läs mer om sektor vård och omsorg: https://skovde.se/kommun-politik/organisation-och-styrning/tjanstepersonsorganisation/Omvardnadsforvaltningen/
Enligt avtal.
