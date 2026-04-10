Stödassistenter/stödpersoner till Daglig verksamhet
Östersunds Kommun / Vårdarjobb / Östersund Visa alla vårdarjobb i Östersund
2026-04-10
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad varje dag?
Daglig verksamhet inom Sektor funktionshinder söker nu fem engagerade stödassistenter/stödpersoner som vill arbeta i en bred, utvecklande och varierad arbetsmiljö. Hos oss får du en central roll i att skapa, planera och utveckla aktiviteter för medborgare med olika funktionsnedsättningar. Verksamheten bedrivs både i våra egna lokaler och i nära samverkan med externa samarbetspartners i samhället, vilket ger en dynamisk och omväxlande arbetsvardag. Arbetet sker i kollegiala team med samverkan mellan flera arbetsplatser. Du kommer initialt att ingå i vår resurspool, vilket innebär att du arbetar där behovet är som störst. Det ger dig en unik möjlighet att lära känna verksamhetens olika delar, bygga bred erfarenhet och utvecklas i din yrkesroll. Vår verksamhet utgår från ett habiliterande och salutogent förhållningssätt där individens utveckling, självbestämmande och delaktighet står i fokus. Vi satsar på din utveckling och erbjuder kompetensutveckling inom bland annat tecken som stöd samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Du inleder din anställning i vår resurspool, som består av cirka 20 medarbetare. Här arbetar du som ersättare på flera olika arbetsplatser, där du täcker upp vid planerad och akut frånvaro samt vid utbildningar. Du kan arbeta på olika platser under en och samma vecka. Du får introduktion på de arbetsplatser du arbetar på och är anställd av en enhetschef, men arbetar utifrån verksamhetens behov inom flera delar av organisationen. Det innebär att du inte har en fast arbetsplats, istället får du möjlighet att upptäcka bredden i daglig verksamhet och samla värdefull erfarenhet från flera verksamheter.
Tjänsterna är tills vidare med tjänstgöringsgrad på 100%. Du kommer att arbeta kontorstider helgfria vardagar. Tillträde enligt överenskommelse.
Ditt nya jobb
Som stödassistent/stödperson inom daglig verksamhet får du ett meningsfullt och varierat arbete där du gör verklig skillnad i människors vardag. Du planerar, genomför och utvecklar aktiviteter utifrån varje individs behov, med fokus på delaktighet, självbestämmande och personlig utveckling. Du stöttar medborgare i både arbetsliknande uppgifter och sociala aktiviteter, och bidrar till att skapa en trygg, stimulerande och utvecklande miljö. Arbetet innefattar även omsorgsinsatser utifrån fattade beslut, användning av kognitiva stöd samt dokumentation enligt gällande riktlinjer. Du arbetar i nära samverkan med kollegor och är en viktig del i att utveckla verksamhetens arbetssätt, med ett tydligt fokus på ett habiliterande och salutogent förhållningssätt.
Vanliga arbetsuppgifter
Ge stöd till medborgare för att utföra arbetsuppgifter
Planera och skapa struktur tillsammans med medborgare
Samverkan med företag, kollegor och nätverk runt medborgaren
Stötta medborgare med personlig hygien och andra vårdnära insatser
Dokumentation
Kvalifikationer
Utbildad stödassistent eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har en pedagogisk utbildning
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
God datorvana
Körkort-B
Meriterande
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
Erfarenhet av pedagogiskt arbete
Erfarenhet av arbete med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
Erfarenhet av arbete och/eller kunskap inom konst, musik eller digitalt skapande
Systemvana i Viva, DF-respons och/eller Microsoft Office (Teams, Excel, Word och Outlook)
Vi söker dig
Som har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar. Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren. Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen. Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Tar ansvar för sin uppgift. Strukturer själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
En hälsning från din blivande chef
Vill du ha ett jobb som känns i hjärtat? Som dina framtida chefer kan vi lova dig ett meningsfullt arbete där du kommer göra skillnad varje dag. Tillsammans ser vi till att våra medborgare får växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. /Maria, Fredrik och Lars Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "Job-120742".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Krondikesvägen 60 (visa karta
)
831 46 ÖSTERSUND Kontakt
Enhetschef DV6
Maria Nilsson 063-14 36 80 Jobbnummer
9846440