Stödassistenter omsorg vikariat
Värnamo Kommun / Undersköterskejobb / Värnamo
2025-09-09
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-09-09Beskrivning
Söker 1-2 vikarierande stödassistenter till servicebostäder i Värnamo tätort.
Arbetstiden är schemalagd dag, kväll samt helg.
Välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Att ge stöd och service efter brukarens individuella behov och önskemål enligt genomförandeplaner. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara. Brukaren ska få stöd och rätten att bestämma över sitt liv och utveckla sina förmågor att leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt i nära samarbete med brukarens nätverk och övrig personal.
I arbetsuppgifterna ingår också rehabilitering, IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig samt god datakunskap. Erfarenhet av arbete med personer som på olika sätt behöver stöd i vardagslivet är meriterande.
Du är lyhörd, reflekterande och har ett lågaffektivt bemötande. Du har ett pedagogiskt synsätt och är tydlig i din kommunikation. Du kan anpassa ditt arbetssätt efter individ och situation och har ett respektfullt bemötande med empatisk förmåga. Du är bra på att samarbeta med andra men ska även kunna ta eget ansvar och arbeta självständigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna manliga sökanden.Anställningsvillkor
Kunna svenska i tal och skrift.
Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden.
Före erbjudande av anställning ska ett utdrag från polisens belastningsregister uppvisas.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorgsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/379". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Kontakt
Enhetschef Katarina Svensson 0370-377692 Jobbnummer
9500699