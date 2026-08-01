Stödassistent till Värmdös servicebostad och boendestöd
Värmdö Kommun / Vårdarjobb / Värmdö Visa alla vårdarjobb i Värmdö
2026-08-01
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Söker du ett roligt och stimulerande jobb? Letar du efter ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i personers vardag? Nu söker vi Stödassistenter för tillsvidareanställning till Värmdö servicebostad 20:an.
Till vår verksamhet på Värmdö pendlar du enkelt och smidigt från Slussen på cirka 30 minuter, med direktbuss som går var tionde minut.
På servicebostaden är ingen dag den andra lik, som stödassistent erbjuds du ett stimulerande och omväxlande arbete. I arbetsuppgifterna ingår det att motivera och stödja personer till tryggare livshållning. Geografiskt finns brukarnas lägenheter på olika adresser med utgångspunkten och gemensamma lokaler centralt belägna i Gustavsberg och Hemmesta. Vi arbetar alltid med målet att öka självständighet, stärka de egna resurserna och erbjuder ett individuellt utformat stöd. Din uppgift blir att stödja och hjälpa personer som har olika funktionsvariationer, samsjuklighet och/eller psykisk ohälsa.
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor och är utbildad mentalskötare, undersköterska, sjuksköterska, socialpedagog, socionom eller har annan relevant utbildning som arbetsgivaren finner som likvärdig. Du bör dock ha erfarenhet av arbete inom liknande verksamheter, gruppboende inom LSS eller socialpsykiatri. Erfarenhet av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) är en merit, likaså kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande och MI (motiverande samtal).
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
Vid sidan om erfarenhet och kompetens bör du vara flexibel, lyhörd, lugn och positivt inställd till förändrings- och utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och mognad, förmåga att vara en del i ett team, ta egna initiativ och arbeta strukturerat och självständigt. Du bör också kunna uttrycka dig med tydlighet och ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift då vi har dokumentationsansvar.
Uppvisande av giltigt utdrag från polisens belastningsregister en en förutsättning för anställningen.
Anställningen gäller en tillsvidare tjänst på 100% dock med viss möjlighet till deltidsanställning.
Ansökan - du söker tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" och följ sedan instruktionerna. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta samordnare Johanna Ridder på tel. 08-570 476 96 eller enhetschef Maja Malmgren tel. 08-570 475 94.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Värmdö kommun (visa karta
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134 37 GUSTAVSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social- och omsorgskontoret, Avdelningen för funktionsstöd i egen regi Jobbnummer
10017651