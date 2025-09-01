Stödassistent till Utsikten Daglig verksamhet
2025-09-01
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
En av våra stödassistenter går nu vidare till annat uppdrag, så vi söker nu en ny kollega.
Utsikten är en daglig verksamhet som ligger i Lerum. Verksamheten består av tre grupper, Ängen, Daggkåpan och Skogen. I vår verksamhet har vi ca 35 st deltagare, som har sin daglig verksamhet hos oss.
Exempel på aktiviteter som deltagarna har på sina individuella scheman är data/lärande, yoga, sittgymnastik, promenad, Friskis&svettis, avslappning (som du märker så har vi mycket friskvård och träning i vår verksamhet) men vi har även , musik, pyssel, bakning, spel, olika sinnesstimulering. Vi har också en fin sinnesträdgård som heter "Upptäckten" som vi har i uppgift att sköta. Så det händer mycket kul hos oss på dagarna.
För att göra alla dessa aktiviteter möjliga så har vi 13 st stödassistenter och 3 st stödpedagoger som arbetar hos oss. Det är ett kompetent arbetslag som arbetar med deltagarna i fokus. Vi arbetar aktivt med självbestämmande och delaktighet för våra deltagare. Vi arbetar för att alla våra deltagare ska ha en meningsfull sysselsättning, anpassad efter varje individs förmåga och önskemål.
Utsikten är en av kommunens fyra dagligverksamheter.
I ditt uppdrag som stödassistent är du med i dagens alla moment. Du stöttar deltagarna både fysiskt och kommunikativt utefter varje individs behov. Även omvårdnadsmoment ingår i det dagliga arbetet.
Du kommer utföra social dokumentation i Treserva.
I din roll ingår också att vara stödperson åt några deltagare så du upprättar genomförandeplaner tillsammans med deltagarna, skapar rutiner och samverkar med alla aktuella aktörer. Vi lägger stor vikt vid samverkan med andra aktörer så som våra boende med särskild service, godemän och andra aktörer. Du är med och skapar en meningsfull sysselsättning för och tillsammans med våra deltagare.
Du har också ett stort ansvar i att vara med och bidra till utveckling av vår verksamhet och att bidra till en god arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning som stödassistent, barnskötare, undersköterska eller annan pedagogisk utbildning som bedöms relevant för uppdraget.
- Erfarenhet av att arbeta med personer med olika funktionsvariationer
• God kunskap och erfarenhet av att ha arbetat med personer inom autismspektrat och intellektuella funktionsvariationer.
• Kunskaper och erfarenhet av att arbeta lågaffektivt
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper datakunskaper då det förekommer administrativa uppgifter
• Goda kunskaper och erfarenhet av AKK
• Du är lyhörd, lugn och med deltagaren i fokus. Vi har som mål att arbeta med delaktighet och självbestämmande.
• Du är flexibel och lösningsfokuserad och ser möjligheter istället för hinder.
• Körkort inget krav men det är meriterande.
-Önskvärt att man har kunskap och erfarenhet av att arbeta med välfärdsteknik som passar målgruppen.
Anställning fr.o.m 1 december eller enligt överenskommelse.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
