Stödassistent till Södermalms dagliga verksamhet
2026-01-09
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
På Södermalm drivs åtta dagliga verksamheter enligt LSS i egen regi.
Vi är en del av Område Utförare på Södermalms stadsdelsförvaltnings sociala avdelning. Södermalms dagliga verksamhet är uppdelad i verksamhetsområde 1 och 2 med varsin enhetschef. Stockholm stads kvalitetsprogram och Stockholmarens fokus ligger till grund för allt arbete vi utför. Nu söker vi en stödassistent till vår verksamhet på Torkel Knutssongatan för att komplettera vårt team!
Vi erbjuder
Dagliga verksamheten på Torkel Knutssongatan är en daglig verksamhet enligt LSS riktat mot personkrets 1 med idag ca elva deltagare som får stöd av tre medarbetare. Torkel Knutsson håller till i en lokal nära Mariatorget.
Som stödassistent på Södermalms dagliga verksamhet har du ditt huvudsakliga uppdrag på Torkel Knutsson men kan vid frånvaro eller andra tillfällen arbeta på någon annan av våra verksamheter. Vi erbjuder alla medarbetare utbildning i det Pedagogiska ramverket och en individuell kompetensutvecklingsplan. Du kommer att erbjudas friskvårdsbidrag samt rabatt på stadens alla simhallar. Du deltar på personalmöten och APT tillsammans med kollegor från verksamheterna.
Tjänsten är på heltid och gäller tillsvidare. Arbetstiden är förlagd dagtid och på vardagar.
Din roll
Som stödassistent på Södermalms dagliga verksamhet ligger lagen om LSS samt övrig lagstiftning inom socialt arbete som grund.
Du kommer att arbeta utifrån uppdragsbeskrivning som stödassistent inom enheten.
I uppdraget ingår bland annat att:
• Följa och upprätta rutiner kopplat till våra deltagare
• Följa stadsdelens och enhetens riktlinjer, rutiner och policys
• Dokumentera i Parasol, inklusive upprättande och uppföljning av genomförandeplan
• Delta aktivt på personalmöten, APT och planeringsdagar
• Vara en professionel hälsoinspiratör för våra deltagare
• Arbeta självständigt och i team
• Stödpersonskap
Din kompetens och erfarenhet
För att arbeta som stödassistent på Södermalms dagliga verksamhet behöver du ha adekvat utbildning som stödassistent eller likvärdig såsom tex. omvårdnadsprogrammet med inriktning LSS. Du behöver också ha tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom LSS, gärna på daglig verksamhet.
Meriterande är kunskaper om AKK, Lågaffektivt bemötande, Motiverande samtal, autism samt det pedagogiska ramverket. Kunskap och erfarenhet av social dokumentation är ett plus.
Arbetet är socialt och innefattar många kontakter med såväl brukares nätverk som tex. vård, myndigheter och andra professioner. Detta innebär att du bör behärska det svenska språket mycket väl i tal och skrift.
Vi tar alltid referenser och begär utdrag ur Polisens belastningsregister innan tillsättning av tjänst.
Tycker du att detta verkar spännande så är du välkommen med din ansökan.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Intervjuer kan ske löpande.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Ersättning

Månadsavlönad
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning, Sociala avdelningen
Michaela Birgell michaela.birgell@stockholm.se 08-50812113
