Stödassistent till Skogshöjden, Söderhamns Kommun
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Skogshöjden / Vårdarjobb / Söderhamn Visa alla vårdarjobb i Söderhamn
2026-07-10
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Vill du jobba med ett roligt, flexibelt och ansvarsfullt arbete samt göra skillnad? Sök då tjänsten som stödassistent till Skogshöjden gruppbostad i Söderhamns kommun.
Beskrivning av arbetsplatsen
Skogshöjden gruppbostad är en del av verksamhetsområdet Funktionsstöd i sektor Välfärd. Du arbetar nära dina kollegor, din enhetschef och andra samarbetspartners och vi samarbetar med andra verksamheter inom verksamhetsområdet.
Skogshöjden gruppbostad erbjuder boende åt sex personer som omfattas av lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det övergripande målet med lagen är att den enskilde skall kunna leva som alla andra utan att begränsas av sin funktionsnedsättning. Här kommer du tillsammans med dina kollegor att arbeta för att erbjuda de personer som bor i Skogshöjden gruppbostad så goda levnadsvillkor som möjligt.
Ditt uppdrag
Vi hjälper och stödjer de boende med omvårdnadsinsatser utifrån deras individuella behov och önskemål, enligt beviljat bistånd. Arbetet sker utifrån upprättade genomförandeplaner och mål. I arbetet ingår att ge stöd i alla förekommande sysslor i ett hem såsom planering, personlig hygien, klädvård, tvätt, städning, kosthållning, matlagning, inköp, ekonomi, medicin samt fritids- och kulturaktiviteter. Andra viktiga uppgifter är att utveckla och upprätthålla individuella förmågor och kommunikation samt stödja brukarnas självbestämmande och personliga integritet. Vi skapar och upprätthåller förutsättningar för livskvalitet, trygghet och självbestämmande.
Arbetstiden är förlagd under dygnets alla timmar och anpassas efter verksamhetens behov.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad stödpedagog/stödassistent eller med godkänt vård-och omsorgsprogram eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat som stödassistent eller har erfarenhet av omvårdnadsnära och/eller pedagogiskt arbete. Det är positivt om du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik. Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du har datorvana och behärskar svenska i tal och skrift. Körkort är ett krav.
Som person är du bra på att förmedla trygghet, har ett lågaffektivt bemötande och kan hantera komplexa uttryckssätt. Du är stresstålig, värdesätter samarbete och uppvisar ett professionellt bemötande mot alla i ditt arbete. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och har förmåga att planera och strukturera upp arbetet. Vidare behöver du ha förmåga att fatta egna beslut samtidigt som du respekterar fattade beslut och kan utföra arbete på uppdrag av andra.
Alla medarbetare har ansvar för att medverka och bidra till ökad kvalitet och säkerhet, söka ny kunskap, ta initiativ till utveckling och rapportera brister.
Arbetet i Skogshöjden gruppbostad är utvecklande och mångsidigt där du som medarbetare blir en viktig del av verksamhetens utformning.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Varmt välkommen med din ansökan!
I samband med rekrytering kan vi komma att begära utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och som en del av vår lämplighetsprövning
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns Kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
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826 80 SÖDERHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Välfärd, Skogshöjden Kontakt
Karin Persson 0270-75654 Jobbnummer
9999575