Stödassistent till Patronens väg
2026-01-08
Har du ett genuint intresse för att arbeta med människor och vill vara med och bidra till en trygg och utvecklande miljö för personer med funktionsnedsättning? Då är det dig vi söker! Välkommen med din ansökan.
Om arbetsplatsen
I utkanten av Mariastaden ligger serviceboendet Patronens väg. Boendet besår av elva enrumslägenheter och i dagsläget har vi nio boende hos oss. Alldeles intill finns trevlig utemiljö, restauranger och affärer samt närhet till goda kollektiva kommunikationer.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som stödassistent arbetar du nära dina kollegor och ingår i ett engagerat team som tillsammans skapar en trygg, positiv och utvecklande miljö för våra boende. I arbetet genomför du pedagogiska insatser utifrån varje individs behov, förutsättningar och önskemål. Utöver det bidrar du även till att upprätthålla verksamhetens struktur och rutiner.
Du kommer arbeta med personer med kognitiv svikt, behov av medicinsk omvårdnad samt utåtagerande beteende, både verbalt och fysiskt. Som stödassistent hos oss får du möjlighet att gå utbildningen Stjärnmärkt, vilket är en utbildning inom demensvård.
Du följer genomförandeplanerna hos varje boende så att de får ett så gott liv som möjligt. Arbetet planeras, dokumenteras och följs noggrant upp, därför är det viktigt att du känner dig säker i dokumentation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet alternativt läst barn- och fritidsprogrammet med inriktningen socialt och pedagogiskt arbete. Vi förutsätter att du har goda kunskaper och erfarenhet av arbete inom LSS sedan tidigare.
För att gå vidare i processen behöver du även ha:
• erfarenhet av att arbeta med personer med både verbalt och fysiskt utåtagerande beteende
• erfarenhet av personer som har kognitiv svikt och omfattande omvårdnadsbehov
• grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana
• B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med LifeCare.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett genuint intresse för att arbeta med målgruppen. Du har tålamod, uthållighet och en stark vilja att bidra till långsiktig utveckling, även när förändring sker i små steg.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Arbetstider: Schemat är förlagt på dag- och kvällstid. Vi arbetar varannan helg.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
